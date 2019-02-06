В колледже Могилева студентам сказали написать адреса своих аккаунтов в соцсетях. Они отказались

В могилевском политехническом колледже у студентов попросили указать адреса аккаунтов в соцсетях. Зачем — данные разнятся. Заместитель директора колледжа говорит о проведении семинара.



Фото предоставлено учащимся колледжа.

Фотографию протокола опубликовали в телеграм-канале NEXTA с указанием того, что адреса аккаунтов студентов собирают в политехническом колледже Могилева и якобы требуют даже логины и пароли. На самом документе данных об учреждении нет.

В протоколе указано, что это «проверка знаний учащихся по теме: «Профилактика преступлений и правонарушений в информационном пространстве сети Интернет». Далее — указания статей о пропаганде нацизма, экстремизма, распространении порнографии. Примечание: «В случае изменения аккаунта или создания нового аккаунта уведомить куратора учебной группы в 3-х дневный срок» (орфография и пунктуация сохранены. — TUT.BY).

И таблица с подзаголовками: Ф.И.О. учащегося, аккаунт в социальной сети, столбец для подписи и еще один — для примечания.

О том, что такой протокол дали для подписания группе студентов сегодня, 7 февраля, TUT.BY подтвердили двое учащихся.

— Это было все обосновано тем, что учащийся колледжа проходит по ст. 343 УК РБ (распространение порнографии. — TUT.BY). Якобы собирают эти данные и будут предавать в КГБ, — рассказал TUT.BY автор фото.

Группа отказалась указывать данные аккаунтов, и куратор, по словам спикера, пригрозила, мол, «с вами будут разговаривать в другом месте и в другое время». Парень не исключает, что из-за протеста студентов у них могут начаться проблемы по учебе.

Его однокурсник — но не одногруппник — также рассказал, что группе предложили заполнить такой же протокол. Студенты также отказались его заполнять. Однако угроз не было.

— Кто принес протокол, не знаю — я выходил в это время. Сказали, что, если не заполним, за нас это сделают. Якобы хотят проверить, нет ли распространения нацистской символики — так мне передали, — сказал студент.

Еще один однокурсник рассказал, что в его группе такой протокол заполнить не просили.

— У нас проводят кураторские часы. На них просили закрыть аккаунты, чтобы данные не видели посторонние. Говорили о том, что нельзя распространять порнографию, нацистскую символику, рассказывали, что за это бывает. Просили еще не выкладывать фото с алкоголем — и все. Протоколы похожие были, но там нужно было только оставить подпись, что мы ознакомлены с законом. Указывать адреса аккаунтов нас не просили. По крайней мере, пока, — объяснил студент.

За разъяснением ситуации секретарь отправила к замдиректора по учебно-воспитательной работе колледжа Татьяне Кублицкой, однако оперативно с ней связаться не удалось.

Замдиректора по учебной работе Маргарита Федоськова отрицает информацию о том, что у студентов якобы требуют логины и пароли от личных аккаунтов в соцсетях.

По ее словам, 6 февраля у студентов проводили семинар о нераспространении порнографии и правильном пользовании банковскими карточками, передает «Радио Свабода».

— Приходил следователь, проводил семинар по недопущению распространения порнографии и так далее, про правильное использование банковских карт. Мы пароли от соцсетей у детей не берем, они нам не нужны, — сказала Маргарита Федоськова.