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Глава Минздрава: Каждая жалоба на учреждение здравоохранение должна восприниматься как ЧП

07.02.2019 20:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Каждая жалоба на учреждение здравоохранения в вышестоящую инстанцию должна восприниматься как чрезвычайное происшествие, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко 7 февраля на коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

По его словам, почти 36% жалоб в Минздрав — от жителей столицы. Наблюдается значительный рост обращений не только в министерство, но и в Администрацию президента, Совет министров. «И количество их растет как снежный ком», — сказал Малашко.

«Поступление жалобы на более высокий уровень — министерства, Администрации президента — должно рассматриваться учреждением здравоохранения как чрезвычайное происшествие», — заявил министр.

Оценка работы учреждения должна исходить именно из этого, даже если жалоба не подтвердилась или не обоснована, по мнению комиссий, которые ее рассматривают, подчеркнул он.

Глава Минздрава отметил, что руководителям на местах необходимо проанализировать доступность руководства учреждений здравоохранения для населения, пациентов. «Прием граждан главным врачом, его заместителем, главной медицинской сестрой должен быть ежедневным. Мы должны обеспечить полную доступность руководителей структурных подразделений, заведующих отделений для общения не только с пациентом, но и его родственниками», — сказал он.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, отчитываясь о работе учреждений здравоохранения столицы в 2018 году, сообщил, что коррупционный скандал, а также резонансные случаи со смертельным падением пациента с каталки (февраль 2018 года, приемное отделение больницы скорой помощи), смерть женщины в родильном отделении (август 2018 года, 6-я больница) широко обсуждались в СМИ и отразились на имидже системы здравоохранения и медработников, повлияли на рост обращений в комитет по здравоохранению и вышестоящие органы.

Малышко отметил, что наибольшее количество обращений поступило на работу 4-й больницы, 4-й детской больницы и 23-й поликлиники. По его словам, большую роль играют руководители учреждений. «Там, где контролируется работа регистратур, приемных отделений, дежурных смен, регулярно проводятся административные обходы, принципиально анализируются показатели работы — от укомплектованности до летальных случаев, и жалоб значительно меньше или нет вообще», — заявил он.

 
 
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По его словам, почти 36% жалоб в Минздрав - от жителей столицы. Наблюдается значительный рост обращений не только в министерство, но и в Администрацию президента,...
 
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