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Минчане сомневаются, что Mark Formelle законно использует образ Цоя. Что говорят в компании?

07.02.2019 23:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчане обратили внимание на коллекцию Mark Formelle с символикой, логотипами, цитатами и образами лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В интернете по этому поводу начались споры о том, не нарушены ли в этом случае авторские права. Что об этом говорят правообладатели и Mark Formelle — в нашем материале.


Речь идет об этой коллекции. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

PR-менеджер Дмитрий Безкоровайный на днях засомневался, что бренд Mark Formelle использует цитаты из песен Виктора Цоя и логотип группы «Кино» с согласия правообладателя.

— В целом я нормально отношусь к Mark Formelle, но у меня вопрос: было ли согласовано использование логотипа, цитат песен, образа Виктора Цоя и графики с обложек дисков с правообладателями? В статьях об этой коллекции на эту тему ничего не сказано, — написал Дмитрий Безкоровайный на своей странице в Facebook.

Правообладатели: «Обращались, но лицензию так и не заключили»

Издание «Еврорадио» обратилось за комментариями к одному из наследников Виктора Цоя, его отцу Роберту Цою.

По словам Роберта Цоя, Mark Formelle не обращалась к нему за разрешением печатать портрет сына на футболках.

— Если бы мы заключили договор, договорились о вознаграждении, то вполне возможно. Почему нет? Есть официальные представители, а некоторые издательства заключали договоры непосредственно со мной. И печатные, и те, кто собирался выпускать памятную монету.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Связалось «Еврорадио» и с «Первым музыкальным издательством», которое теперь представляет интересы Роберта Цоя (отца музыканта) и Александра Цоя (сына музыканта). Там рассказали, что вели переговоры с Mark Formelle. Но белорусский бренд не довел сделку до конца и перестал выходить на связь.

— Да, эти люди [Mark Formelle. — Прим. «Еврорадио"] обращались к нам полгода назад, но лицензию так и не заключили. Прислали эскизы, они их переработали, как я вижу. Все без лицензии! В ближайшие дни мы направим претензию, — рассказывает «Еврорадио» юрист Юлия Добренко.

В Российском авторском обществе «Еврорадио» рассказали, что под закон об авторском праве попадает даже банальное цитирование песни, каким бы изображением оно ни сопровождалось.

Mark Formelle: «Компания выполнила необходимые юридические процедуры»

За комментарием TUT.BY обратился к руководству Mark Formelle. В компании говорят, что при создании данной коллекции компания выполнила необходимые юридические процедуры по соблюдению авторских прав.

В официальном письме также сообщается, что Mark Formelle выпускает в среднем 3 коллекции в неделю. Это — порядка 5000 дизайнерских работ в год. И речь идет не только о собственных разработках, но и о выпуске лицензионных продуктов.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Так, на данный момент у нас заключены лицензионные соглашения с Love is, Universal Pictures и оргкомитетом Европейских игр в Минске. Мы работаем в коллаборации с известными белорусскими и зарубежными дизайнерами и художниками. И, поверьте, знаем, что такое соблюдение авторских прав. Что же касается возникших претензий к коллекции — то мы узнали о них только из СМИ. На связь с нашей компанией за исключением журналистов никто не выходил. В случае, если к нам обратятся по любым поводам, включая вопросы соблюдения авторских прав, мы всегда открыты к диалогу, — говорится в письме.

Также нам объяснили, что коллекцию «Кино» выпустили из ностальгических чувств.

— Мы все выросли на творчестве Виктора Цоя. С упоением слушали его песни, играли на гитарах в подъезде, танцевали на дискотеках. И многие из нас до сих пор его любят и вспоминают. Но когда мы спросили у своих детей, что они знают о группе «Кино» — оказалось, что ни-че-го! Они уверены, что Полина Гагарина — первая исполнительница песни «Кукушка». Понимаете, целый пласт музыкальной культуры 80-х-90-х забывается. И может остаться только в энциклопедиях, — говорится в официальном сообщении компании.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В Mark Formelle говорят, коллекция нужна для того, чтобы напомнить молодежи, чем жили их родители.

— Это ведь искусство, фактически — общественное достояние! — сказано в письме.

 
Теги: Минск
 
 
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Что о конфликте говорят правообладатели и Mark Formelle - в нашем материале.
 
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