ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотел украсить свой гараж винами из бременского погреба. В Бресте начался суд над бывшим чиновником

07.02.2019 23:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

6 февраля в суде Брестского района началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника управления по Брестской области Департамента по гуманитарной деятельности управления делами президента, пишет «Вечерний Брест».


Фото: pixabay.com

В этой должности Виктор Божко работал около 2 лет  и был отмечен государственной наградой — медалью «За безупречную службу» 3-й степени. А с 2005 по 2013 год подполковник милиции в запасе являлся заместителем председателя областного спортивного объединения «Динамо». Чиновник обвиняется в получении взятки (повторно) и в незаконном хранении боеприпасов. Он был задержан 21 августа 2018 года и с 23 августа того же года находился под стражей.

По роду деятельности Виктор Божко контролировал прохождение конфискованного имущества: изъятие, оценку, реализацию или уничтожение. Как должностное лицо он не имел права принимать какие-либо подарки - за исключением сувениров. Алкогольные напитки, в том числе элитные вина, виски и шнапс, которые бывший глава управления принимал от компаний, бравших их на реализацию, сторона обвинения не посчитала «сувенирами».

Следствие выявило несколько эпизодов противоправной деятельности в 2017-2018 годах. По словам подсудимого, это связано с трудностями службы. Как он пояснил в суде, конфискованные напитки, происхождение которых не подтверждено, не подлежали реализации по прямому назначению - то есть их нельзя было реализовывать через товаропроводящие сети или употреблять. А за длительное хранение на складе управление подвергалось штрафам. Тем не менее, удалось договориться с двумя компаниями: одно общество с ограниченной ответственностью в Бресте и одно в Минске.

Как показал в суде представитель минской фирмы (он же известный сомелье), во время встреч с Божко в столице они говорили не только про городскую архитектуру и тонкости различных вин. При обсуждении вопросов реализации конфискованных алкогольных напитков глава управления коротко сказал: «Половина мне». В дальнейшем, приобретая определенное количество (до 100 бутылок) алкогольной продукции, минчане делили ее поровну с главой управления. Передача происходила в Бресте или в Минске: как правило, из машины в машину. Отвечая на вопрос представителя гособвинения и судьи, сомелье сказал, что делал это «частично из личного расположения и частично из-за того, что так было необходимо в интересах дела».

Давая свидетельские показания в суде, минский сомелье не удержался от некоторых профессиональных тонкостей. Он рассказал, что некоторые вина, о которых идет речь, по его мнению, происходят из знаменитого Бременского винного погреба с почти 700-летней историей и именно поэтому ценятся знатоками.

Как, если не по прямому назначению, были употреблены алкогольные напитки? Представитель минского ООО пояснил, что они дегустировались тонкими ценителями и использовались для обучения официантов. А Виктор Божко, по его словам, намеревался поставить бутылки с напитками на стойке с подсветкой в своем гараже - как элемент дизайна или престижа.

Во время обыска в доме подсудимого в деревне Каменица-Жировецкая в августе 2018 года в его кабинете (на сейфе) были обнаружены 50 патронов немецкого производства для спортивной стрельбы. Причем хозяин является законным владельцем охотничьего карабина. Как к нему попали боеприпасы, которые он не имел права хранить у себя? Объяснение Божко: возможно, их оставил кто-то из гостей, так как к нему часто приезжали знакомые спортсмены из России, Польши и Украины. А он коробку с патронами не заметил.

Виктор Божко в суде свою вину признал частично. Он раскаялся в том, что принимал от минской и брестской компаний алкогольные напитки, но отрицал количество, которое фигурирует в материалах дела.

Санкция ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки повторно) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности. Незаконное хранение оружия (и ч. 2 ст. 295 УК) наказывается исправительными работами, арестом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 7 лет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте судят чиновника, который имеет медаль «За безупречную службу» и два года проработал начальником управления по Брестской области Департамента по...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вменять природе вред необъективно». Комиссия разбиралась в причинах массового мора рыбы под Лидой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика