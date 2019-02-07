Хотел украсить свой гараж винами из бременского погреба. В Бресте начался суд над бывшим чиновником

6 февраля в суде Брестского района началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника управления по Брестской области Департамента по гуманитарной деятельности управления делами президента, пишет «Вечерний Брест» .



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В этой должности Виктор Божко работал около 2 лет и был отмечен государственной наградой — медалью «За безупречную службу» 3-й степени. А с 2005 по 2013 год подполковник милиции в запасе являлся заместителем председателя областного спортивного объединения «Динамо». Чиновник обвиняется в получении взятки (повторно) и в незаконном хранении боеприпасов. Он был задержан 21 августа 2018 года и с 23 августа того же года находился под стражей.

По роду деятельности Виктор Божко контролировал прохождение конфискованного имущества: изъятие, оценку, реализацию или уничтожение. Как должностное лицо он не имел права принимать какие-либо подарки - за исключением сувениров. Алкогольные напитки, в том числе элитные вина, виски и шнапс, которые бывший глава управления принимал от компаний, бравших их на реализацию, сторона обвинения не посчитала «сувенирами».

Следствие выявило несколько эпизодов противоправной деятельности в 2017-2018 годах. По словам подсудимого, это связано с трудностями службы. Как он пояснил в суде, конфискованные напитки, происхождение которых не подтверждено, не подлежали реализации по прямому назначению - то есть их нельзя было реализовывать через товаропроводящие сети или употреблять. А за длительное хранение на складе управление подвергалось штрафам. Тем не менее, удалось договориться с двумя компаниями: одно общество с ограниченной ответственностью в Бресте и одно в Минске.

Как показал в суде представитель минской фирмы (он же известный сомелье), во время встреч с Божко в столице они говорили не только про городскую архитектуру и тонкости различных вин. При обсуждении вопросов реализации конфискованных алкогольных напитков глава управления коротко сказал: «Половина мне». В дальнейшем, приобретая определенное количество (до 100 бутылок) алкогольной продукции, минчане делили ее поровну с главой управления. Передача происходила в Бресте или в Минске: как правило, из машины в машину. Отвечая на вопрос представителя гособвинения и судьи, сомелье сказал, что делал это «частично из личного расположения и частично из-за того, что так было необходимо в интересах дела».

Давая свидетельские показания в суде, минский сомелье не удержался от некоторых профессиональных тонкостей. Он рассказал, что некоторые вина, о которых идет речь, по его мнению, происходят из знаменитого Бременского винного погреба с почти 700-летней историей и именно поэтому ценятся знатоками.

Как, если не по прямому назначению, были употреблены алкогольные напитки? Представитель минского ООО пояснил, что они дегустировались тонкими ценителями и использовались для обучения официантов. А Виктор Божко, по его словам, намеревался поставить бутылки с напитками на стойке с подсветкой в своем гараже - как элемент дизайна или престижа.

Во время обыска в доме подсудимого в деревне Каменица-Жировецкая в августе 2018 года в его кабинете (на сейфе) были обнаружены 50 патронов немецкого производства для спортивной стрельбы. Причем хозяин является законным владельцем охотничьего карабина. Как к нему попали боеприпасы, которые он не имел права хранить у себя? Объяснение Божко: возможно, их оставил кто-то из гостей, так как к нему часто приезжали знакомые спортсмены из России, Польши и Украины. А он коробку с патронами не заметил.

Виктор Божко в суде свою вину признал частично. Он раскаялся в том, что принимал от минской и брестской компаний алкогольные напитки, но отрицал количество, которое фигурирует в материалах дела.

Санкция ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки повторно) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности. Незаконное хранение оружия (и ч. 2 ст. 295 УК) наказывается исправительными работами, арестом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 7 лет.