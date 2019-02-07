«Вменять природе вред необъективно». Комиссия разбиралась в причинах массового мора рыбы под Лидой

На месте массового мора рыбы на торфяниках под Лидой работает комиссия. Виновником массового мора рыбы в Лидском районе оказалась природа. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ .



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Несколько дней назад видео масштабного замора рыбы на торфяниках под Лидой, у деревни Филоновцы, недалеко от трассы М6 вызвало широкий резонанс. На кадрах — поле мертвых окуней, щук и другой рыбы. Ситуация не изменилась и спустя несколько дней — рыба до сих пор лежит на поверхности воды и устилает ковром кромку берега. Чтобы пройти, приходится наступать на щук, окуней и плотву.

Комиссия, работающая на месте происшествия, выясняла — кто виноват в массовом море рыбы: лед, оттепель, бобер или человек.

— Зафиксированный замор рыбы наступил только в той части болота, где вода имеется только на канале, глубина которого незначительна. Отсутствие водотока, длительный период снежно-ледяного покрытия привели к резкому падению уровня кислорода и, соответственно, гибели рыбы, — рассказал начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Гайко.

Рыба завелась в старом отводном канале болота. Поверхность болота покрылась льдом, остатки торфа на дне забрали себе весь кислород. А уйти в открытый водоем рыба не смогла: путь оказался перегорожен плотиной, построенной бобрами. Такое происходит практически каждый год, но мор рыбы еще не был таким массовым.

— В соответствии с природоохранным законодательством вред, причиненный окружающей среде, в данном случае в результате гибели рыбы, заморного явления, определяться не будет, поскольку рыба погибла в результате процессов, происходящих в природе, то есть природное явление. Поэтому как бы вменять самой природе вред необъективно, — рассказал старший государственный инспектор Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Игорь Малевич.

На берегу остались следы пребывания людей — перчатки и пакеты. Специалисты предполагают, что местные знали о том, что мор вот-вот произойдет, но не сообщили об этом, чтобы набрать себе рыбы.

По правилам, чтобы избежать замора и дать рыбе подышать, на водоемах рубят лунки и проруби. Власти Лидского района на время холодов снимают в этих местах ограничение на улов — бери сколько хочешь, главное, чтобы рыба выжила. Но сейчас исправить уже ничего не возможно. Как и найти виновного за причиненный ущерб.