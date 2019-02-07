Жизнь в Беларуси и России, «правило первого въезда», отказ от паспортов и чемпионка - все за вчера

Помните, что на следующей неделе в Сочи встретятся Лукашенко и Путин? Вот посол Беларуси в России Владимир Семашко убежден, что на встрече будет, наконец-то, разрешен спор вокруг налогового маневра. Ну, хорошо бы.
А вообще, как думаете, где жить лучше: в Беларуси или России? Давайте поищем ответ в официальной статистике! Например, вы знали, что белорусы и россияне едят одинаковое количество картошки? Эх, так какие мы «бульбаши»?..
Как будем реагировать на выход США из ДРСМД (Хиллари Клинтон, кстати, назвала его «подарком Путину»)? Укреплять Вооруженные силы и союз с Россией, конечно! «Новых (угроз) не появилось. Все старые, все знакомые», — говорит наш министр обороны Равков. Да и оружия у нас много нового-интересного появилось. Знаете, какие разработки белорусского ВПК за 2018 год — самые важные? На первом месте, конечно, «Полонез-М», а еще?
Золотовалютные резервы Беларуси в январе снизились на 139,9 млн долларов (но это не страшно).
Александр Лукашенко вчера встретился с главой Нацбанка Павлом Каллауром. Президент регулятором доволен: «Как бы нас кто-то там ни подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности». Кстати, в этом году белорусскому «зайчику» уже 25 лет — Лукашенко поручил отпраздновать. Хотя стойте! Но «зайчик» появился в 1992 году! В чем подвох? А еще в Беларуси скоро появятся обновленные купюры и монеты. Какого достоинства — рассказываем здесь.
В 2018 году суды Беларуси рассмотрели чуть более 43,5 тыс. уголовных дел — и знаете, сколько оправдательных приговоров вынесли? Мягко говоря, немного. Больше всего оправданных среди тех, кого обвиняли в преступлении против жизни и здоровья человека. А еще среди осужденных, увы, немало подростков — и это очень расстраивает.
Вчера суд в Гомелерешил судьбу высылаемого из страны многодетного украинца Сергея Проценко. Помните, мужчина 10 лет жил в Беларуси, но в прошлом году отдел по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД, а затем и районный суд приняли решение выслать его из страны? Как думаете, суициды, произошедшие на Гомельщине после уведомлений иностранцев о высылке (и резонанс, поднявшийся после публикаций), как-то на повлияли на вчерашнее решение суда?
Недавно Генпрокуратура сообщила нам, что в масштабном деле о коррупции в системе здравоохранения 93 человека имеют статусы обвиняемых и подозреваемых. Из них 63 — это бизнесмены и топ-менеджеры. Часть людей — под стражей. Один из белорусских бизнесменов, занимавшихся поставками медтехники, рассказал на условиях анонимности о причинах коррупции в здравоохранении и путях частичного решения проблемы. «Почему любой чиновник от здравоохранения брал взятки? Да они к нему просто сами просились в руки». Но есть пути выхода из сложившейся ситуации с коррупцией — они достаточно просты и могут значительно уменьшить проблемы и для государства, и для бизнеса.
Смотрите, какая интересная история. Семья белорусов отказывается от гражданства и паспортов — и просит президента дать им просто жить. «Не можем исполнять гражданские обязанности», — с такой формулировкой семья Гулешовых из Дрибинского района отправила уведомление президенту Беларуси, что отказывается от паспортов и гражданства. Что там произошло и что будет дальше — расскажем здесь.
Существует ли правило первого въезда в страны Шенгенского соглашения? Где нужно «распечатывать» визу? Могут ли не впустить с «шенгеном» не в ту страну, которая выдавала визу, если вы едете с ней впервые? В общем, надоело гадать и слушать противоположные мнения, и мы поинтересовались у эксперта по визовым вопросам, так есть ли оно — правило первого въезда?
В могилевском политехническом колледже у студентов попросили указать адреса аккаунтов в соцсетях. Зачем — данные разнятся: дети говорят, связано с делами о распространении порнографии и нацистской символики, педагоги — что это вообще просто «профилактика преступлений и правонарушений в информационном пространстве сети Интернет». Подростки, кстати, отказались. Ну, а дальше все как обычно — ребят, выложивших фото листочка для подписей в Сеть, зовут к руководству и грозят отчислением. Последим за ними, наверное (мы бы на их месте костюм кота Гарфилда надели — ну, а что, абсурд так абсурд!).
На днях, кстати, в столице прошла коллегия Минобра. Те, кто побывал на этом мероприятии, вот здесь рассказали нам, что ждет белорусскую школу в ближайшее время. Отмена выпускных экзаменов и еще кое-какие моменты, например, — это хорошо, а вот новые учебники — плохо. А вы что думаете?
Сериал «Сплетница» смотрели? Чак Басс нравится? Тогда вам срочно на минские улицы, в кафе или театры — где-то там как раз сейчас гуляет британский актер Эд Вествик. Наши читатели говорят (а Instagram подтверждает), что молодой человек заходил в столичное Cafe de Paris, а затем сходил на постановку «Корсар» в Большой театр оперы и балета. Посмотрите, как это было.
А в Минске тем временем прошла премьера спектакля, который вас шокирует (нас — уже, так что любителю театра Чаку Бассу нужно хорошо подумать, идти ли). На самом деле это одно из самых интересных исследований на тему сексуальности, но предупреждаем — член на лице здесь просто цветочки.
Кстати. Очередную «Экономику на пальцах» смотрели? На днях президент собирал экономический блок страны на очередное совещание, потом отметил заслуги регулятора— и это очень хороший знак для белорусской экономики. Неужели мы будем жить без кризисов, с финансовой стабильностью, пусть и с небольшим ростом? Если пропустили прямой эфир, где мы все это обсуждали, вот здесь есть в записи.
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