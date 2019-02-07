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Жизнь в Беларуси и России, «правило первого въезда», отказ от паспортов и чемпионка - все за вчера

08.02.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Давайте начнем с радости: наша фристайлистка Александра Романовская выиграла золото на чемпионате мира! Ура-а-а-а! «Так получилось, что из-за травм девчонки (олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова) остались дома, и мне пришлось сражаться, по сути, в одиночку. Как там говорят? За того парня? Будем считать, за наших девчонок, за Аню и Аллу», — рассказывала после победы Саша. «Великолепный финальный прыжок в американском Дир-Вэлли не оставил никаких сомнений: ты лучшая!» — сказал Саше президент Лукашенко. А мы пока расскажем, чем еще запомнился четверг.


  • Помните, что на следующей неделе в Сочи встретятся Лукашенко и Путин? Вот посол Беларуси в России Владимир Семашко убежден, что на встрече будет, наконец-то, разрешен спор вокруг налогового маневра. Ну, хорошо бы.
  • А вообще, как думаете, где жить лучше: в Беларуси или России? Давайте поищем ответ в официальной статистике! Например, вы знали, что белорусы и россияне едят одинаковое количество картошки? Эх, так какие мы «бульбаши»?..
  • Как будем реагировать на выход США из ДРСМД (Хиллари Клинтон, кстати, назвала его «подарком Путину»)? Укреплять Вооруженные силы и союз с Россией, конечно! «Новых (угроз) не появилось. Все старые, все знакомые», — говорит наш министр обороны Равков. Да и оружия у нас много нового-интересного появилось. Знаете, какие разработки белорусского ВПК за 2018 год — самые важные? На первом месте, конечно, «Полонез-М», а еще?
  • Золотовалютные резервы Беларуси в январе снизились на 139,9 млн долларов (но это не страшно).


  • Александр Лукашенко вчера встретился с главой Нацбанка Павлом Каллауром. Президент регулятором доволен: «Как бы нас кто-то там ни подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности». Кстати, в этом году белорусскому «зайчику» уже 25 лет — Лукашенко поручил отпраздновать. Хотя стойте! Но «зайчик» появился в 1992 году! В чем подвох? А еще в Беларуси скоро появятся обновленные купюры и монеты. Какого достоинства — рассказываем здесь.
  • В 2018 году суды Беларуси рассмотрели чуть более 43,5 тыс. уголовных дел — и знаете, сколько оправдательных приговоров вынесли? Мягко говоря, немного. Больше всего оправданных среди тех, кого обвиняли в преступлении против жизни и здоровья человека. А еще среди осужденных, увы, немало подростков — и это очень расстраивает.
  • А что важного сейчас происходит в белорусских судах? В Минске выслушали последнее слово Андрея Стрижака — бывшего начальника Гродненского облздрава и одного из фигурантов «дела медиков». Все его выступление заняло 20 секунд. Прокурор, напомним, попросил дать ему 7,5 года за взятки. А в Витебске вчера суд вынес приговоры банде насильников и убийц. Сроки жесткие (но и преступление, знаете ли, ужасное).
  • Вчера суд в Гомеле решил судьбу высылаемого из страны многодетного украинца Сергея Проценко. Помните, мужчина 10 лет жил в Беларуси, но в прошлом году отдел по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД, а затем и районный суд приняли решение выслать его из страны? Как думаете, суициды, произошедшие на Гомельщине после уведомлений иностранцев о высылке (и резонанс, поднявшийся после публикаций), как-то на повлияли на вчерашнее решение суда?
  • Недавно Генпрокуратура сообщила нам, что в масштабном деле о коррупции в системе здравоохранения 93 человека имеют статусы обвиняемых и подозреваемых. Из них 63 — это бизнесмены и топ-менеджеры. Часть людей — под стражей. Один из белорусских бизнесменов, занимавшихся поставками медтехники, рассказал на условиях анонимности о причинах коррупции в здравоохранении и путях частичного решения проблемы. «Почему любой чиновник от здравоохранения брал взятки? Да они к нему просто сами просились в руки». Но есть пути выхода из сложившейся ситуации с коррупцией — они достаточно просты и могут значительно уменьшить проблемы и для государства, и для бизнеса.
  • Смотрите, какая интересная история. Семья белорусов отказывается от гражданства и паспортов — и просит президента дать им просто жить. «Не можем исполнять гражданские обязанности», — с такой формулировкой семья Гулешовых из Дрибинского района отправила уведомление президенту Беларуси, что отказывается от паспортов и гражданства. Что там произошло и что будет дальше — расскажем здесь.


  • Существует ли правило первого въезда в страны Шенгенского соглашения? Где нужно «распечатывать» визу? Могут ли не впустить с «шенгеном» не в ту страну, которая выдавала визу, если вы едете с ней впервые? В общем, надоело гадать и слушать противоположные мнения, и мы поинтересовались у эксперта по визовым вопросам, так есть ли оно — правило первого въезда?
  • Продолжаем серию статей, в которых профессионалы показывают свои резюме и рассказывают, что позволило им сравнительно быстро добиться карьерных успехов и занять хорошие места в успешных компаниях. Вот здесь — переводчик-синхронист рассказывает о доходах и перспективах профессии.
  • Представляете, на Aliexpress холодильник «Атлант» на наши стоит 645 рублей, а в фирменном магазине в Беларуси — 681 рубль. Как такое может быть? Попробовали разобраться, уж очень интересно!
  • В могилевском политехническом колледже у студентов попросили указать адреса аккаунтов в соцсетях. Зачем — данные разнятся: дети говорят, связано с делами о распространении порнографии и нацистской символики, педагоги — что это вообще просто «профилактика преступлений и правонарушений в информационном пространстве сети Интернет». Подростки, кстати, отказались. Ну, а дальше все как обычно — ребят, выложивших фото листочка для подписей в Сеть, зовут к руководству и грозят отчислением. Последим за ними, наверное (мы бы на их месте костюм кота Гарфилда надели — ну, а что, абсурд так абсурд!).
  • На днях, кстати, в столице прошла коллегия Минобра. Те, кто побывал на этом мероприятии, вот здесь рассказали нам, что ждет белорусскую школу в ближайшее время. Отмена выпускных экзаменов и еще кое-какие моменты, например, — это хорошо, а вот новые учебники — плохо. А вы что думаете?
  • Помните скандально известного футболиста на Infiniti Илью Лухвича? Он же сейчас проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с телефонами, так вот нам ст ало известно, что парень не в сизо — его отпустили под залог. Девушку тоже отпустили, но на других условиях.
  • Если вы тоже собираетесь покупать себе Infiniti машину, но денег чуть меньше, чем у футболиста, то есть у нас для вас обзор кредитов. Кстати, кредиты на подержанные и новые авто сравнялись в цене — и смотрите сколько придется по ним платить. Или все же на транспорте ездить будем? Кстати, Минск, что у тебя с электробусами? На трех маршрутах, знаем, уже ездят, а пойдут ли в новые для себя районы — например, в Малиновку и на Юго-Запад? Решилась ли проблема с холодом в салонах по вечерам? Выяснили у транспортников, как дела c электробусами и как их собираются развивать.


  • Сериал «Сплетница» смотрели? Чак Басс нравится? Тогда вам срочно на минские улицы, в кафе или театры — где-то там как раз сейчас гуляет британский актер Эд Вествик. Наши читатели говорят (а Instagram подтверждает), что молодой человек заходил в столичное Cafe de Paris, а затем сходил на постановку «Корсар» в Большой театр оперы и балета. Посмотрите, как это было.
  • А в Минске тем временем прошла премьера спектакля, который вас шокирует (нас — уже, так что любителю театра Чаку Бассу нужно хорошо подумать, идти ли). На самом деле это одно из самых интересных исследований на тему сексуальности, но предупреждаем — член на лице здесь просто цветочки.
  • И еще у нас новый выпуск Humans of Minsk — проекта о случайных прохожих, где их рассказы о себе и своей жизни в нашем городе. Знакомьтесь, новые герои — актер сериалов, медсестра травматологии и рыжая студентка.

Все новости четверга, 7 февраля

Кстати. Очередную «Экономику на пальцах» смотрели? На днях президент собирал экономический блок страны на очередное совещание, потом отметил заслуги регулятора— и это очень хороший знак для белорусской экономики. Неужели мы будем жить без кризисов, с финансовой стабильностью, пусть и с небольшим ростом? Если пропустили прямой эфир, где мы все это обсуждали, вот здесь есть в записи.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Доброе утро! Давайте начнем с радости: наша фристайлистка Александра Романовская выиграла золото на чемпионате мира! Ура-а-а-а!
 
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