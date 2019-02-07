Жизнь в Беларуси и России, «правило первого въезда», отказ от паспортов и чемпионка - все за вчера

Доброе утро!

Давайте начнем с радости: наша фристайлистка Александра Романовская выиграла золото на чемпионате мира ! Ура-а-а-а! «Так получилось, что из-за травм девчонки (олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова) остались дома, и мне пришлось сражаться, по сути, в одиночку. Как там говорят? За того парня? Будем считать, за наших девчонок, за Аню и Аллу», — рассказывала после победы Саша . «Великолепный финальный прыжок в американском Дир-Вэлли не оставил никаких сомнений: ты лучшая!» — сказал Саше президент Лукашенко . А мы пока расскажем, чем еще запомнился четверг.

















Сериал «Сплетница» смотрели? Чак Басс нравится? Тогда вам срочно на минские улицы, в кафе или театры — где-то там как раз сейчас гуляет британский актер Эд Вествик. Наши читатели говорят (а Instagram подтверждает), что молодой человек заходил в столичное Cafe de Paris, а затем сходил на постановку «Корсар» в Большой театр оперы и балета. Посмотрите, как это было .

. А в Минске тем временем прошла премьера спектакля, который вас шокирует (нас — уже, так что любителю театра Чаку Бассу нужно хорошо подумать, идти ли). На самом деле это одно из самых интересных исследований на тему сексуальности, но предупреждаем — член на лице здесь просто цветочки.

(нас — уже, так что любителю театра Чаку Бассу нужно хорошо подумать, идти ли). На самом деле это одно из самых интересных исследований на тему сексуальности, но предупреждаем — член на лице здесь просто цветочки. И еще у нас новый выпуск Humans of Minsk — проекта о случайных прохожих, где их рассказы о себе и своей жизни в нашем городе. Знакомьтесь, новые герои — актер сериалов, медсестра травматологии и рыжая студентка .

Все новости четверга, 7 февраля

Кстати. Очередную «Экономику на пальцах» смотрели? На днях президент собирал экономический блок страны на очередное совещание, потом отметил заслуги регулятора — и это очень хороший знак для белорусской экономики. Неужели мы будем жить без кризисов, с финансовой стабильностью, пусть и с небольшим ростом? Если пропустили прямой эфир, где мы все это обсуждали, вот здесь есть в записи .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY