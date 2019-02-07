|
«На родину не страшно возвращаться». Истории людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной
08.02.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
После небольшого перерыва TUT.BY продолжает проект
Гдень находится возле белорусско-украинской границы. Здесь живет 96 человек. До зоны отчуждения меньше километра, до Чернобыльской АЭС — 23. Деревне пришлось пережить два отселение. Первое — в 1986 году — принудительное.
— Сели завтракать, Пасху праздновать, тут приехали. «Давайте собирайтесь с вещами», — вспоминает местный житель.
Второе отселение было в 90-е, но уже добровольное. Наш журналист Алексей Судников съездил в Гдень и узнал, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш журналист Алексей Судников съездил в Гдень и узнал, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)