«На родину не страшно возвращаться». Истории людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной

После небольшого перерыва TUT.BY продолжает проект «Люди на границе» . Мы уже рассказали о пяти белорусских деревнях, которые граничат с нашими странами-соседями. Сегодня — спецвыпуск.

Гдень находится возле белорусско-украинской границы. Здесь живет 96 человек. До зоны отчуждения меньше километра, до Чернобыльской АЭС — 23. Деревне пришлось пережить два отселение. Первое — в 1986 году — принудительное.

— Сели завтракать, Пасху праздновать, тут приехали. «Давайте собирайтесь с вещами», — вспоминает местный житель.

Второе отселение было в 90-е, но уже добровольное. Наш журналист Алексей Судников съездил в Гдень и узнал, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной.