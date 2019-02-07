ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На родину не страшно возвращаться». Истории людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной

08.02.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После небольшого перерыва TUT.BY продолжает проект «Люди на границе». Мы уже рассказали о пяти белорусских деревнях, которые граничат с нашими странами-соседями. Сегодня — спецвыпуск.

Гдень находится возле белорусско-украинской границы. Здесь живет 96 человек. До зоны отчуждения меньше километра, до Чернобыльской АЭС — 23. Деревне пришлось пережить два отселение. Первое — в 1986 году — принудительное.

— Сели завтракать, Пасху праздновать, тут приехали. «Давайте собирайтесь с вещами», — вспоминает местный житель.

Второе отселение было в 90-е, но уже добровольное. Наш журналист Алексей Судников съездил в Гдень и узнал, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с Чернобыльской зоной.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш журналист Алексей Судников съездил в Гдень и узнал, как эвакуировали местных, почему они вернулись и как сейчас устроена жизнь людей, которые живут на границе с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчане сомневаются, что Mark Formelle законно использует образ Цоя. Что говорят в компании?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика