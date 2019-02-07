В Витебске построят большой костел. Работы уже начались

В Билево собираются строить большой костел — с классами для занятий, залом для собраний и жилыми помещениями для духовенства. Строители уже ведут земляные работы, сообщает «Витебский курьер».



Витебск, улица Генерала Ивановского. Площадка для строительства костела. Фото: Сергей Мартинович

Костел появится на улице Генерала Ивановского — на пустыре между торговым центром «Дионис» и разворотным кольцом транспорта.

В костеле будут классы для занятий, зал для собраний верующих и жилые помещения для духовенства, сообщили в Витебской диоцезии. Проект храма еще в разработке, но известно, что здание построят в современном стиле.

Предполагается, что новый костел получит имя святого Игнатия де Лойолы — католического святого, основателя ордена иезуитов, видного деятеля контрреформации в XVI веке.

При самом благоприятном финансировании стройка займет не менее трех лет, отметили в диоцезии.

О том, что в большом витебском микрорайоне Билево появится свой костел, ранее сообщал епископ Витебский Олег Буткевич. Сейчас службы проходят в помещении, которое арендует местный приход Святого Владислава, и собирают много верующих.