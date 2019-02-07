|
В Витебске построят большой костел. Работы уже начались
08.02.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
В Билево собираются строить большой костел — с классами для занятий, залом для собраний и жилыми помещениями для духовенства. Строители уже ведут земляные работы,
Костел появится на улице Генерала Ивановского — на пустыре между торговым центром «Дионис» и разворотным кольцом транспорта.
В костеле будут классы для занятий, зал для собраний верующих и жилые помещения для духовенства, сообщили в Витебской диоцезии. Проект храма еще в разработке, но известно, что здание построят в современном стиле.
Предполагается, что новый костел получит имя святого Игнатия де Лойолы — католического святого, основателя ордена иезуитов, видного деятеля контрреформации в XVI веке.
При самом благоприятном финансировании стройка займет не менее трех лет, отметили в диоцезии.
О том, что в большом витебском микрорайоне Билево появится свой костел, ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При самом благоприятном финансировании стройка займет не менее 3 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)