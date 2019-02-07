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В Бресте не разрешили запланированные митинги против аккумуляторного завода

08.02.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский горисполком не разрешил проведение четырех митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН заявитель акций брестчанин Сергей Свирский.

По его словам, по два митинга намечались 9 и 10 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

«Горисполком ответил, что в эти дни там будут проводиться запланированные ранее мероприятия: военно-спортивный праздник и соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. По этой причине нам не разрешают, как сообщает горисполком, провести митинги против завода. Притом что разрешения мы как раз и не просили, так как с 26 января законом предусмотрен уведомительный порядок подачи заявок на постоянные места для проведения массовых мероприятий», — дополнил Свирский.

Аккумуляторный завод строят на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Горисполком ответил, что в эти дни там будут проводиться запланированные ранее мероприятия.
 
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