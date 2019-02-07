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В Бресте не разрешили запланированные митинги против аккумуляторного завода
08.02.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Брестский горисполком не разрешил проведение четырех митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН заявитель акций брестчанин Сергей Свирский.
По его словам, по два митинга намечались 9 и 10 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.
«Горисполком ответил, что в эти дни там будут проводиться запланированные ранее мероприятия: военно-спортивный праздник и соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. По этой причине нам не разрешают, как сообщает горисполком, провести митинги против завода. Притом что разрешения мы как раз и не просили, так как с 26 января законом предусмотрен уведомительный порядок подачи заявок на постоянные места для проведения массовых мероприятий», — дополнил Свирский.
Аккумуляторный завод строят на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
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Горисполком ответил, что в эти дни там будут проводиться запланированные ранее мероприятия.
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