В Бресте не разрешили запланированные митинги против аккумуляторного завода

Брестский горисполком не разрешил проведение четырех митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН заявитель акций брестчанин Сергей Свирский.

По его словам, по два митинга намечались 9 и 10 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

«Горисполком ответил, что в эти дни там будут проводиться запланированные ранее мероприятия: военно-спортивный праздник и соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. По этой причине нам не разрешают, как сообщает горисполком, провести митинги против завода. Притом что разрешения мы как раз и не просили, так как с 26 января законом предусмотрен уведомительный порядок подачи заявок на постоянные места для проведения массовых мероприятий», — дополнил Свирский.

Аккумуляторный завод строят на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.