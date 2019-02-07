Краткая информация по Указу Президента Республики Беларусь №500 «О государственном социальном страховании»

Самозанятые граждане

27 декабря 2018 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 500 «О государственном социальном страховании»(далее – Указ № 500), которым внесены изменения и дополнения в Указ от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты».

Указ вступил в силу с 31 декабря 2018 г.

Указом № 500 включены в систему государственного социального страхования физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности, т.н. самозанятые граждане.

Ранее самозанятые граждане не имели права уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения, формировать страховой стаж, а в случае отсутствия необходимого количества лет страхового стажа в будущем могли рассчитывать на получение только социальной пенсии.

Теперь они получили право участия в системе государственного социального страхования при условии уплаты ими взносов на пенсионное страхование. Соответственно, получили возможность формировать страховой стаж для получения права на пенсию на случаи достижения пенсионного возраста, инвалидности, потери кормильца.

Физические лица, изъявившие желание участвовать в системе государственного социального страхования, смогут уплачивать обязательные страховые взносы только со дня постановки на учет в органах Фонда в качестве плательщиков.

Для этого необходимо обратится в территориальный орган Фонда социальной защиты по месту регистрации с документом, удостоверяющим личность и документом, подтверждающим осуществление одного из видов деятельности (например, квитанцию об уплате единого налога) и написать заявление о постановке учет.

Обязательные страховые взносы уплачиваются самозанятыми лицами только на пенсионное страхование в размере 29 процентов от самостоятельно определяемого ими дохода за периоды осуществления деятельности, при этом сумма взносов должна быть не менее суммы, исчисленной за указанный период из суммы размеров минимальной заработной платы.

За январь 2019 года, минимальный месячный платеж, причитающийся к уплате, при условии осуществления деятельности полный месяц и с учетом величины минимальной заработной платы, которая с января 2019 выросла до 330 рублей, составит Вr95,7.

Уплачивать взносы самозанятые граждане могут в течение года (ежемесячно, ежеквартально), но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. Самозанятым лицам реализована возможность осуществления платежей в бюджет фонда посредством системы «Расчет» единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).

В дальнейшем, получить информацию о стаже работы, заработке и уплаченных обязательных страховых взносах, можно, обратившись в любой районный орган Фонда, предъявив документ, удостоверяющий личность – паспорт и свидетельство социального страхования. После чего будет предоставлена информация из индивидуального лицевого счета на дату обращения за интересующий период, указанный в заявлении.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы

Нормами Указа №500 индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам предоставлено право не уплачивать взносы за периоды неосуществления в отчетном году соответствующей деятельности, с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.

В случае осуществления деятельности в течение всего 2018 года минимальный размер обязательных страховых взносов, причитающихся к уплате в бюджет фонда составляет Вr1281 (Br106,7 за месяц).

В случае наличия периодов неосуществления деятельности, рассчитать сумму обязательных страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет фонда за 2018 год с учетом периодов неосуществления деятельности, можно с помощью «Калькулятора», который можно скачать на сайте фонда (ssf.gov.by).

Сроки уплаты взносов остаются прежними — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, но можно уплачивать и в течении отчетного года. За 2018 год уплатить взносы необходимо не позднее 1 марта 2019 года.

Подтвердить периоды осуществления или неосуществления деятельности, суммы обязательных страховых взносов за эти периоды индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты должны будут путем предоставления в органы Фонда раз в год, но не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, документов индивидуального (персонифицированного) учета.

За 2018 год индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы должны представить индивидуальные сведения по форме ПУ-3 в срок не позднее 31 марта 2019 года, в которой отразить сумму уплаченных взносов, периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности в отчетном году.

Заполнить документ персонифицированного учета можно с помощью программы «Ввод ДПУ», скачав её на сайте Фонда или получив в районном органе Фонда по месту постановки на учет, бесплатно. Набрать в программе форму ПУ-3 «Индивидуальные сведения» с указанием периодов осуществления и неосуществления деятельности и сумм уплаченных взносов, распечатать её, подписать и сдать в районный орган Фонда для внесения в индивидуальный лицевой счет.

Как индивидуальным предпринимателям, так и новой категории плательщиков — самозанятым лицам необходимо сегодня оценивать и планировать свое пенсионное будущее. Так как, в страховой стаж работы, применяемый для определения права на трудовую пенсию, засчитываются периоды работы предпринимательской, творческой и иной деятельности только при условии, что в течение этих периодов производилась уплата взносов в бюджет фонда. Соответственно периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из расчета ниже минимального размера, в стаж работы зачтены не будут либо засчитаются пропорционально сумме уплаченных взносов.

Получить информацию о стаже работы, заработке и уплаченных обязательных страховых взносах, можно, обратившись в любой районный орган Фонда, предъявив документ, удостоверяющий личность – паспорт и свидетельство социального страхования. После чего будет предоставлена информация из индивидуального лицевого счета на дату обращения за интересующий период, указанный в заявлении.

Представленные сведения о периодах осуществления или неосуществления деятельности будут сверяться со сведениями из информационных ресурсов республиканских органов государственного управления, в том числе через Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, базы данных налоговых органов, информацией из банков.

В случае выявления органами Фонда периодов, за которые обязательные страховые взносы не уплачены, сумма таких взносов будет подлежать перерасчету и взысканию, в порядке, предусмотренном законодательством.