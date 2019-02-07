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Игорь КУЗЕМКО – лучший сотрудник ОГАИ Столинского РОВД по итогам 2018 года

08.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Игорь КУЗЕМКО – лучший сотрудник ОГАИ Столинского РОВД по итогам 2018 года

Игорь КУЗЕМКО –  лучший сотрудник ОГАИ Столинского РОВД по итогам  2018 года.

Мечта о работе в милиции у Игоря появилась в 11 классе. В 2012 году он сделал первый шаг к её исполнению – поступил в Академию МВД. Почему именно это учебное заведение?
– Этот силовой вуз привлекателен по ряду причин: курсанты обеспечиваются бесплатным трёхразовым питанием, жильём, форменным обмундированием, получают стипендию в размере около 300 рублей, – делится Игорь Куземко. – Но самый главный аргумент всё же не финансовая разгрузка родительского бюджета, а моральная составляющая. Родители могут быть спокойны за своих детей: дисциплина и порядок в Академии МВД на самом высоком уровне!
Ещё на третьем курсе молодой человек знал, что его профессиональная жизнь будет связана с Госавтоинспекцией: он учился в отдельной группе будущих инспекторов ДПС и трижды проходил практику в ОГАИ Столинского РОВД.
Учёба в престижном вузе запомнилась познавательными и интересными занятиями. Курсанты расширяли и культурный кругозор благодаря посещению исторических мест, выставок, музеев. Уделяли большое внимание своей физической подготовке.
Любимый предмет в академии – «Профессионально-прикладная физическая подготовка», так что к нелёгким служебным будням Игорь Куземко был готов и морально, и физически. А приступил он к ним в 2017 году, сразу после окончания учёбы в Академии МВД, где дальнейшее трудоустройство гарантировано.
Начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский доволен новым сотрудником:
– Игорь очень ответственный, дисциплинированный, принципиальный инспектор, который не считается с личным временем и выходными и всецело отдаёт себя работе. На таких, как он, следует равняться остальным…
Игорь холост. В свободное от работы время, которого не так и много, посвящает спорту. Его хобби – футбол и занятия в тренажёрном зале…

Лилия
ГУЩА
Фото автора

 
 
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Игорь КУЗЕМКО –  лучший сотрудник ОГАИ Столинского РОВД по итогам  2018 года. Мечта о работе в милиции у Игоря появилась
 
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