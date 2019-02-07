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В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

08.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

новое кафе находится в самом центре Ольшан

В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

обстановка в кафе располагает к приятному отдыху

В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

дизайн придумывали сами владельцы

В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

Александр и Валентина Гром с дочерьми Анной и Натальей

В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

уютная скамейка встречает на входе

В аг. Ольшаны открылось новое кафе – «GRO-KAFE»

окна кафе выходят на центральную улицу

А всё началось с… пиццы
В сентябре прошлого года в здании по главной улице агрогородка Ольшаны, которое  принадлежало  Ольшанскому  филиалу  Столинского райпо,  начался  масштабный  ремонт.

Раньше здесь находился зал торжеств, где жители агрогородка и ближайших населённых пунктов организовывали свадьбы и другие мероприятия. Пока все думали-гадали, что же тут будет, работы велись со стремительной скоростью. И вот первого февраля свои двери открыло новое кафе – «GRO-KAFE». Оказалось, его владельцем является Александр Гром, который и рассказал, с чего всё началось.
А всё началось с… пиццы, которую мастерски делала его жена Валентина. Именно она стала идейным вдохновителем этого проекта.
– Около 18 лет назад мне довелось побывать в Америке, – рассказывает Валентина. – И там я впервые попробовала пиццу, которую у нас ещё никто не делал. Я просто влюбилась в это блюдо и по возвращении домой захотела попробовать приготовить её самостоятельно. Не скажу, что всё получилось с первого раза, но уже через некоторое время моя семья ждала её с нетерпением. Пришлась по душе она и многочисленным родным и друзьям, которые просили испечь её на день рождения и другие семейные праздники. А потом друзья друзей. Год за годом число клиентов увеличилось, и зародилась идея делать пиццу на заказ. Я оформилась как самозанятое физическое лицо и платила налог. Мы принимали заказы до 23.00 и развозили пиццу по домам.
– Наверно, валились с ног потом?
– Мне доставляет удовольствие это занятие, а ещё больше радовали приятные отзывы тех, кто хоть раз пробовал мою пиццу. А в прошлом году мы с мужем решили открыть кафе.
– А не страшно было начинать? Ведь одно дело, когда открываются сетевые кафе, где владельцы уже имеют опыт, и совсем другое – начинать с нуля.
– Безусловно, пришлось много чему учиться, но, как говорится, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и тоже пожалеть, – рассуждает Александр. – У меня была поддержка моей семьи, а это очень много значит. Я обратился в Ольшанский сельский исполнительный комитет и Ольшанский филиал Столинского райпо с просьбой предоставить мне какое-нибудь здание. И очень благодарен за то, что мне пошли навстречу. Особенно хочется сказать спасибо Сергею Николаевичу Крыжику – директору Столинского райпо и Александру Николаевичу Скребцу – директору Ольшанского филиала, которые воодушевились нашей идеей и предложили взять в аренду зал торжеств. Мы не стали терять времени и сразу после подписания договора начали ремонт. У нас были свои сбережения, а на оборудование оформили кредит в ОАО «Беларусбанк».
Дизайн разрабатывали сами, что-то подсмотрели в других кафе, чем-то вдохновились за границей. Мы хотели, чтобы люди могли у нас и вкусно поесть, и отдохнуть в приятной обстановке.
Чтобы кафе процветало, хозяева делают большую ставку на качество продукции. Александр даже для этого специально летал в Милан, чтобы посмотреть, как готовят пиццу на родине этого знаменитого блюда.
– Кухня у них, конечно, отличается от белорусской. Там очень много специй, поэтому вся пища немного другая на вкус. Большое внимание уделено ингредиентам: от муки до сыра. Уверен: если работать, то надо скрупулёзно изучить всё до самых мелких нюансов.
Побывал Александр и в столичных заведениях и даже познакомился со многими нашими и зарубежными поварами. Они поделились опытом и приоткрыли некоторые секреты. Более того, Александр также закончил курсы бариста (кофевара), ведь в кафе делают ещё и потрясающий кофе. Также в меню, кроме 10 видов пиццы, можно найти супы, блюда из трёх видов птицы, трёх видов рыбы, стейки, десерты в виде чизкейков, тортов и пирожных, безалкогольные напитки. Можно попробовать и фирменную пиццу Валентины под названием «Джюгас», ингредиентом которой является одноимённый знаменитый сыр.
Этой женщиной воистину можно восхищаться, если учесть, что она успевала не только хозяйничать на кухне, но и растить пятерых детей! В марте 2016 года Валентиина из рук Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко получила орден Матери. Впечатления от этого события не тускнеют с годами. В семье родились три девочки и два мальчика. Кстати, старшие дочки – Анна и Наталья также работают в кафе, поэтому «GRO-KAFE» – семейное дело. А теперь догадайтесь, уважаемые читатели, почему именно такое название носит кафе. Правильно, это первые буквы фамилии семьи, которая своим примером доказывает, что если все вместе, то легче идти к своей мечте.
Анна МЕЛЬНИК
Фота автора

 
 
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А всё началось с… пиццы В сентябре прошлого года в здании по главной улице агрогородка Ольшаны, которое  принадлежало  Ольшанскому  филиалу 
 
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