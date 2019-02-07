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В Могилевской области среди заболевших ОРВИ сейчас около 68% - дети

08.02.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевской области отмечают прогнозируемую сезонную заболеваемость ОРВИ. Среди заболевших около 68% — дети, сообщает ТРК «Могилев». Учебных заведений закрытых на карантин в регионе нет.

Преимущественно циркулируют негриппозные вирусы, но вместе с тем отмечается рост активности и вируса гриппа. Прежде всего, в области циркулирует Н1N1 и H3N2. Вирусы выделяются у лиц с ОРИ или гриппоподобными заболеваниями. И это те, кто не делал прививку, отмечает заведующая отделом эпидемиологии Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова.

— Мы отслеживаем посещаемость детей. Все под контролем. Учебных заведений, закрытых на карантин, нет. Учебный процесс не приостановлен. Самая важная профилактика была проведена осенью — это вакцинопрофилактика. Привито было 40% населения. Грипп опасен своими осложнениями. Заболевшие лица с признаками простуды должны оставаться дома, — подчеркнула Наталья Морозова.

 
Теги: Могилев
 
 
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Учебных заведений, закрытых на карантин, в регионе нет
 
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