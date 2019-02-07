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Задержали в зале суда. Оглашен приговор замминистра здравоохранения и главврачу поликлиники

08.02.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня Минcкий городской суд признал фигурантов громкого дела виновными в получении взяток и приговорил замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, а главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимира Кравченка — к пяти годам. Суд также вынес частное определение министру здравоохранения, чтобы были «приняты неотложные меры по устранению причин совершения преступлений».


Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий

За 10 минут до начала процесса в зале появился Владимир Кравченок, который во время процесса был под домашним арестом. От любых комментариев он отказался и сел на первую скамью. Часто обвиняемые, для которых накануне прокурор запросил лишение свободы, приходят на суд с большой сумкой, в спортивной одежде. Главврач пришел в костюме и рубашке, в руках держал куртку.

В итоге Минский городской суд признал фигурантов виновными в получении взяток и приговорил замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, Владимира Кравченка — к пяти годам.

На Владимира Кравченка надели наручники прямо в зале суда.


Главврач стоматологической поликлиники Владимир Кравченок

Суд постановил взыскать с Кравченка в доход государства 61 тысячу рублей, с Лосицкого — 53 тысяч.

Министру здравоохранения вынесено частное определение, чтобы были «приняты неотложные меры по устранению причин совершения преступлений».

Напомним, рассмотрение уголовного дела в суде длилось почти месяц. В последнем слове главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок просил не лишать его свободы, дать возможность остаться на свободе и приносить пользу людям.

 — Моего исправления можно достичь, не лишая меня свободы. С учетом опыта и квалификации я принесу людям больше пользы на свободе. Есть даже пословица: «Отрубленную голову меч не сечет». Прошу не сечь повинную голову, не лишать свободы, — обращался к суду обвиняемый, который находился под домашним арестом до оглашения приговора. Ему даже разрешили устроиться в поликлинику обычным стоматологом.

Выступая с последним словом, замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий просил суд о снисхождении.

 — По всем эпизодам и в полной мере признаю свою вину, ни в коем случае не оспаривая ни один эпизод из материалов уголовного дела. Все признательные показания давал самостоятельно, без нажима. (…) Моя деятельность была отмечена Национальным собранием и президентом, — говорил Лосицкий.


По версии следствия, с 2013 по 2018 год Кравченок в качестве взяток получил 10 700 долларов, 15 тысяч евро и 1500 белорусских рублей. Деньги он брал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Оказалось, взятки главврач потратил на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете. Замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому вменяли получение взяток на сумму 10 тысяч евро и 13,5 тысячи долларов. Деньги потратил на дорогостоящее лечение.

Выступая в прениях сторон, прокурор Юрий Шерснев попросил признать Кравченка виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном) и отказался от обвинения по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). По мнению прокурора, вина Лосицкого по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере) полностью доказана. Шерснев просил суд приговорить фигурантов к минимальным срокам.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Сегодня Минcкий городской суд признал фигурантов громкого дела виновными в получении взяток и приговорил замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого к 6 годам...
 
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