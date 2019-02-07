Рысь, державшая в страхе Лельчицы, умерла в зоопарке

Помните рысь, которая неделю разгуливала по Лельчицам и воровала домашнюю птицу ? На днях ее поймали и отправили в зоопарк, однако животное умерло, не пережив и ночи, сообщили TUT.BY в «Октябрьском зоопарке».



Фото: lelchitsy.by

По словам сотрудников зоопарка, рысь была травмирована — возможно, местными жителями, которые гоняли ее из своих дворов, — и сильно истощена.

Теперь предстоит разобраться, не болело ли животное бешенством — для этого тушку животного отправили на исследование.