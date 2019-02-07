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Рысь, державшая в страхе Лельчицы, умерла в зоопарке

08.02.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Помните рысь, которая неделю разгуливала по Лельчицам и воровала домашнюю птицу? На днях ее поймали и отправили в зоопарк, однако животное умерло, не пережив и ночи, сообщили TUT.BY в «Октябрьском зоопарке».


Фото: lelchitsy.by

По словам сотрудников зоопарка, рысь была травмирована — возможно, местными жителями, которые гоняли ее из своих дворов, — и сильно истощена.

Теперь предстоит разобраться, не болело ли животное бешенством — для этого тушку животного отправили на исследование.

 
 
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По словам сотрудников зоопарка, рысь была травмирована - возможно, местными жителями, которые гоняли ее из своих дворов, - и сильно истощена.
 
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