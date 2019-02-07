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Рысь, державшая в страхе Лельчицы, умерла в зоопарке
08.02.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Помните рысь, которая неделю
По словам сотрудников зоопарка, рысь была травмирована — возможно, местными жителями, которые гоняли ее из своих дворов, — и сильно истощена.
Теперь предстоит разобраться, не болело ли животное бешенством — для этого тушку животного отправили на исследование.
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По словам сотрудников зоопарка, рысь была травмирована - возможно, местными жителями, которые гоняли ее из своих дворов, - и сильно истощена.
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