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Дело медиков: вынесен приговор экс-замминистру здравоохранения

08.02.2019 10:41 — Новости Общества | БДГ  
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Минский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому и бывшего главного врача 12-й городской стоматологической поликлиники Владимира Кравчёнка.

Как пишет БелаПАН, суд приговорил одного из главных фигурантов «дела медиков» к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Лосицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Бывшего главного врача 12-й городской стоматологической поликлиники Владимира Кравчёнка, который является фигурантом того же дела, что и Лосицкий, суд приговорил к пяти годам с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Кравчёнка обвиняли по двум статьям — получение взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч. 2, 3 ст. 430; до десяти лет лишения свободы) и злоупотребление служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424). На суде прокурор предложил снять обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с недоказанностью вины.

Приговор огласил судья Игорь Любовицкий.

Напомним, что суд над бывшим заместителем министра здравоохранения Игорем Лосицким и бывшим главврачом 12-й столичной стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком начался 11 января.

10 июля 2018 года стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

 
 
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Минский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому и бывшего главного врача 12-й городской стоматологической...
 
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