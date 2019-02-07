Хурма за 4 рубля и клубника за 45. У брестской «Колхозки» появился Instagram-аккаунт

В соцсети instagram появился неофициальный аккаунт брестского рынка.
Время голубцов
0
Ссылка на источник
86
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хурма за 4 рубля и клубника за 45. У брестской «Колхозки» появился Instagram-аккаунтАдминистрация рынка не в курсе, кто его ведет.
Загрузка...
Время голубцов
0
Ссылка на источник
86
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хурма за 4 рубля и клубника за 45. У брестской «Колхозки» появился Instagram-аккаунтАдминистрация рынка не в курсе, кто его ведет.
Загрузка...
Aviasales.ru