Мокрый снег и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные

Тоже радуетесь этому зимнему солнцу за окном? Да-да, весна близко, друзья! Но за окном пока еще февраль, так что будут нам и снег, и мороз — медведь Федор был прав . По крайней мере, в Могилеве в эти выходные будет нулевая температура, пасмурная погода, еще и мокрый снег прогнозируют. Что ж, воспользуемся этим, чтобы погонять на лыжах.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 8 февраля, вторая половина дня будет пасмурной, придет небольшой мороз до -1°С. Днем будет около нуля, порывистый ветер.

В субботу весь день прогнозируют мокрый снег и 0…−3°С. Будет пасмурно, во второй половине суток — ветрено.

Порывистый ветер сохранится и в первой половине воскресенья. Утром будет морозец, потом — 0 °C.

В понедельник будет по-прежнему пасмурно, около нуля. Весь день ожидается порывистый ветер до 16 м/с, вечером и ночью — снег.

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