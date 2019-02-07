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Мокрый снег и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные
08.02.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Тоже радуетесь этому зимнему солнцу за окном? Да-да, весна близко, друзья! Но за окном пока еще февраль, так что будут нам и снег, и мороз —
Сегодня, 8 февраля, вторая половина дня будет пасмурной, придет небольшой мороз до -1°С. Днем будет около нуля, порывистый ветер.
В субботу весь день прогнозируют мокрый снег и 0…−3°С. Будет пасмурно, во второй половине суток — ветрено.
Порывистый ветер сохранится и в первой половине воскресенья. Утром будет морозец, потом — 0 °C.
В понедельник будет по-прежнему пасмурно, около нуля. Весь день ожидается порывистый ветер до 16 м/с, вечером и ночью — снег.
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Будет пасмурно. А с середины недели снова вернется небольшой мороз.
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