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В Барановичах задержали родителей новорожденного, тело которого нашли в мусорке в 2015-м

08.02.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах задержали подозреваемых в убийстве новорожденного. Тело ребенка нашли в июне 2015 года в мусорном контейнере, сообщает Следственный комитет.


Фото Ирины Сосниной, Наш Край

10 июня 2015 года в милицию поступило сообщение от рабочей Барановичского ЖКХ о том, что ею в мусорном контейнере между многоквартирными домами по улице Рагули районного центра было обнаружено тело новорожденного ребенка.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, однако родителей малыша в 2015 году не нашли. Тогда же выделили генотип ребенка и матери — но совпадений в базе не было. Эксперты проверили биологические образцы тысячи женщин из Барановичей и Барановичского района, но без результата.

Недавно же эксперты получили биологические образцы 47-летнего местного жителя — их взяли по делу о разбое, — и установили совпадение генотипа мужчины с генотипом убитого ребенка! Дальше установили, что в период, предшествующий смерти ребенка, мужчина сожительствовал с 34-летней женщиной — и оказалось, что именно они являются родителями убитого малыша.

Сейчас оба задержаны. Расследование продолжается.

 
 
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