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Из-за подъема заболеваемости ОРВИ студентов-медиков отправляют на работу в поликлиники Минска

08.02.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ студентов 6-го курса Белорусского государственного медицинского университета снимают с занятий и отправляют на работу в поликлиники Минска.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Деканат лечебного факультета информирует, что в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 04.02.2019 № 120 <…> все студенты 6 курса снимаются с занятий в распоряжение Комитета по здравоохранению Мингорисполкома для работы в организациях здравоохранения в связи с подъемом заболеваемости населения, — сообщается на странице лечебного факультета БГМУ.

Работать в поликлиниках студенты начнут с понедельника, 11 февраля. Перерыв в учебе составит до одного месяца, говорится в объявлении.

В пресс-службе Министерства здравоохранения объясняют: такая практика взаимодействия с БГМУ не новая.

— Традиционно в феврале, который всегда характеризуется подъемом заболеваемости, студенты 6 курса направляются в распоряжение учреждений здравоохранения для практической работы. Это еще одна форма преддипломной практики. Студенты получают дополнительную возможность отрабатывать ряд практических навыков в реальных условиях. Навык общения с пациентом, проведение первичного осмотра, работа с первичной документацией являются одними из основных составляющих работы врача любого профиля. Что, в свою очередь, способствует улучшению качества подготовки будущих специалистов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выпускники прошлых лет рассказывают, что обычно на такую практику уходил только терапевтический поток лечфака. В этом году на работу в поликлиники должны прийти 371 студент, а это даже больше числа всех студентов на лечебном факультете (в 2013 году на бюджетную и платную форму обучения было принято 330 человек).

— Идут все группы, без разницы, какой специальности, — сообщают в телеграм-канале «Отчислено». — Работа может включать как визиты, так и прием.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с подъемом заболеваемости студентов 6-го курса Белорусского государственного медицинского университета снимают с занятий и отправляют на работу в...
 
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