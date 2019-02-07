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Не зима, но еще и не весна. Погода в Витебске в выходные
08.02.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие дни, по
В субботу, 9 февраля, в течение суток около нуля. К вечеру прогнозируют снег и усиление ветра.
В воскресенье, 10 февраля, ночью −1…3 °С, а днем около нуля. Ветрено, мокрый снег.
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В ближайшие дни, по прогнозу pogoda.by, столбик термометра остановится на отметке «каля нуля».
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