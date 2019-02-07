Не зима, но еще и не весна. Погода в Витебске в выходные

В ближайшие дни, по прогнозу pogoda.by, столбик термометра остановится на отметке «каля нуля». Пожалуй, это самая некомфортная температура: ни тебе зимы с ее активностями — лыжами, коньками, санками, лепкой снеговика, ни весны — с первыми проталинами и ясным солнышком.

В субботу, 9 февраля, в течение суток около нуля. К вечеру прогнозируют снег и усиление ветра.

В воскресенье, 10 февраля, ночью −1…3 °С, а днем около нуля. Ветрено, мокрый снег.