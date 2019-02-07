Не будьте равнодушными к уничтожению природных богатств нашей страны!

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом, телефон доверия Березовской инспекции охраны животного и растительного мира – 8-01643-2-54-56.

Ваш звонок поможет спасти жизнь диким животным, сохранить леса и предотвратить негативные для природы последствия.

Березовская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.