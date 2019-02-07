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Не будьте равнодушными
08.02.2019 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
Не будьте равнодушными к уничтожению природных богатств нашей страны!
Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом, телефон доверия Березовской инспекции охраны животного и растительного мира – 8-01643-2-54-56.
Ваш звонок поможет спасти жизнь диким животным, сохранить леса и предотвратить негативные для природы последствия.
Березовская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.
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к уничтожению природных богатств нашей страны!
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