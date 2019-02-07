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В Ивацевичах мужчину, убившего участкового милиционера, освободили от ответственности: он болен

08.02.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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8 февраля Брестский областной суд огласил решение по делу об убийстве участкового и покушении на двух его коллег. Об этом сообщил TUT.BY старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.


В этом доме забаррикадировался стрелок. Его удалось задержать в результате спецоперации

Преступление 57-летний мужчина совершил 17 августа прошлого года. В тот день он открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. Один участковый погиб на месте, второй получил тяжелое ранение, а третий сумел скрыться за бетонным забором.

Пострадавшего сначала увезли в Ивацевичскую райбольницу. Когда его состояние стабилизировалось, участкового перевезли в республиканский госпиталь МВД.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что стрелявший страдал в момент совершения общественно опасных действий и страдает в настоящее время психическим расстройством. В связи с этим обвинение мужчине не предъявляли.

Областной суд изучил уголовное дело и 8 февраля огласил решение.

Жителя Ивацевичского района освободили от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно опасного деяния. К нему применили принудительные меры безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением, сообщил TUT.BY Геннадий Бурый.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

 
 
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