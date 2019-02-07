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Погода в выходные: температура выше нормы, но с осадками

08.02.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Начало февраля выдалось теплым, осадков было немного, а температурный фон за первую неделю месяца оказался на 4−6°С выше климатической нормы. Как сообщает Белгидромет Минприроды, в предстоящие выходные повышенный температурный режим сохранится.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Такое случается раз в 15 лет. Синоптики о теплых днях в феврале

9 февраля погодные условия будет в основном определять область повышенного давления, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит 0, -6°С, местами при прояснениях она понизится до -8°С, максимальная температура днем -2, +4°С, по юго-западу до +6°С.

В воскресенье ночью на большей части территории нашей страны, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -5, +2°С, по востоку при прояснениях до -7°С, максимальная температура днем 0, +7°С.

В понедельник, 11 февраля, на большей части территории республики осадки (дождь, мокрый снег), которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3, +4°С, максимальная температура днем 0, +6°С.

 
 
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Начало февраля выдалось теплым, осадков было немного, а температурный фон за первую неделю месяца оказался на 4−6°С выше климатической нормы.
 
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