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За получение взятки в 20 тысяч евро задержан гендиректор «Минского завода шестерен»
08.02.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by
В четверг, 7 февраля, сотрудники ГУБОПиК МВД задержали с поличным при получении взятки гендиректора «Минского завода шестерен». Об этом
«Взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тысяч евро генеральный директор ОАО „Минский завод шестерен“ получил в своем рабочем кабинете», — сообщают в МВД.
Подозревают, что деньги полагались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2018 году руководитель предприятия «уже неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур».
Следственным комитетом в отношении генерального директора ОАО «Минский завод шестерен» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение).
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Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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