До +6°С ожидается по юго-западу Беларуси 9 февраля

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля, по юго-западу страны будет до 6 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем по северо-западу с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, при прояснениях - до 8 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов, по юго-западу - до плюс 6 градусов.-0-

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