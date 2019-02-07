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Чего ждать молодежи? Райком БРСМ подвел итоги за прошлый год и определился с планами на новый

08.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В районном комитете ОО «БРСМ» во время семинара-учебы для секретарей первичных организаций, который прошел 7 февраля в зале заседаний райисполкома, подвели итоги работы за 2018 год, а также определились с планами на 2019-й.

На 1 февраля в рядах районного комитета ОО «БРСМ» насчитывается 1728 молодых людей (23,1% от всей молодежи района в возрасте от 14 до 30 лет). Средний областной показатель членства в этой организации составляет 22,35%.

Одной из главных тем, обсуждаемых во время семинара, стало знакомство секретарей «первичек» с новым Положением об уплате вступительных периодических членских взносов. Нововведение, с которым в 2019 году столкнутся как нынешние, так и будущие члены БРСМ заключается в том, что теперь взносы платятся один раз в год (до этого было – два раза в год).

До 1 марта нынешнего года районный комитет ОО «БРСМ» завершит формирование единой электронной базы учета членов общественного объединения, а единственным подтверждением членства в этой организации станет молодежный билет.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Наталья Рылёва акцентировала внимание перед собравшихся на юбилейных и памятных датах, государственных праздниках, которые ждут Беларусь в этом году. Члены БРСМ – как активная часть молодежи – примут участие в этих мероприятиях. Отметим, что в 2019 году продолжиться практика организации досуговых и спортивных мероприятий для молодежи.

Сергей ЮРЕВИЧ.

 
Теги: знакомства
 
 
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В районном комитете ОО «БРСМ» во время семинара-учебы для секретарей первичных организаций, который прошел 7 февраля в зале заседаний райисполкома, подвели итоги...
 
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