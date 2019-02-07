Врач-кардиолог Сморгонской ЦРБ Наталья Филипчик работает в здравоохранении всего шесть лет, но и за это непродолжительное время своим трудом и активной жизненной позицией снискала уважение коллег и друзей. Помимо основной работы девушка является также депутатом районного Совета депутатов по Кореневскому избирательному округу №8 и главой «первички» БРСМ районной больницы. 7 января первый секретарь райкома БРСМ Татьяна Гетманович вручила Наталье Филипчик благодарность Центрального комитета ОО «БРСМ», подписанную первым секретарем ЦК Дмитрием Воронюком.





Наталья ФИЛИПЧИК (слева) и Татьяна ГЕТМАНОВИЧ

Наталья Филипчик окончила Жодишковскую СШ, затем поступила в медицинский вуз. И в школе, и в университете была инициатором многих мероприятий и идей. Вместе с одногруппниками принимала активное участие в общественной работе. Часто молодые люди устраивали благотворительные вечера в сиротских домах и домах престарелых. С концертами выступали на различных праздниках.

Окончив учебу, девушка пришла работать в больницу. Наталья Филипчик вспоминает, что именно после выступления в КВН ее заметили и предложили возглавить «первичку» БРСМ в больнице. Долго не думая, девушка согласилась.

Отдавать себя работе, а потом еще и общественной жизни – в этом Наталья Геннадьевна не видит трудности. Признается, что в больнице коллектив молодой, большинство членов которого очень активны. С ними легко найти общий язык в вопросах организации каких-либо мероприятий. «Первичка» БРСМ, которую возглавляет Наталья, небольшая – 58 человек. Но, как говорит девушка, все эти люди надежные. Более того, нет такого районного мероприятия, в котором бы не принимали участие медики.

С 2018 года Наталья Филипчик является депутатом районного Совета депутатов по Кореневскому избирательному округу №8. Девушка признается, что стала депутатом только благодаря людям, которые ее избрали и поверили в ее. Хоть обращений от населения депутату поступает немного, Наталья говорит, что периодически приходится решать проблемы, которые не терпят отлагательств. Жильцы Кореней обращаются к депутату с вопросами о качестве дорог, обустройства придомовых территорий. Благодаря сотрудничеству с местной властью в этом направлении депутату работать нетрудно.

Первый секретарь райкома БРСМ Татьяна Гетманович характеризует Наталью Филипчик как одну из самых активных секретарей районных «первичек». Под ее руководством команда районной больницы неоднократно становилась призером и победителем соревнований, которые организовываются под эгидой БРСМ. Более того, Наталья Филипчик ведет активную волонтерскую работу и является членом Молодежного отряда охраны правопорядка. Поэтому то, что девушка отмечена благодарностью Центрального комитета ОО «БРСМ», справедливая оценка ее деятельности.





Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.