В Минске на проспекте Рокоссовского обнаружен труп двухмесячного младенца

В Минске на проспекте Рокоссовского обнаружен труп ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

«В 11.20 в милицию поступило сообщение о том, что возле дома на пр-те Рокоссовского обнаружен труп ребенка с удавкой на шее. Младенцу на вид около 2-х месяцев», — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего.