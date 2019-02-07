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В Минске на проспекте Рокоссовского обнаружен труп двухмесячного младенца
08.02.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
В Минске на проспекте Рокоссовского обнаружен труп ребенка. Об этом
«В 11.20 в милицию поступило сообщение о том, что возле дома на пр-те Рокоссовского обнаружен труп ребенка с удавкой на шее. Младенцу на вид около 2-х месяцев», — говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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