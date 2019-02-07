|
В Логишине продолжатся работы по комплексному благоустройству
08.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда
>
В городском поселке Логишин Пинского района в текущем году проведут второй этап комплексного благоустройства.
«С наступлением благоприятных погодных условий начатые в прошлом году работы по благоустройству продолжатся. В частности, из областного бюджета на текущий ремонт улиц выделено около Br300 тыс. Средства будут направлены на устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовых и гравийных дорогах», — отметил заместитель председателя райисполкома Сергей Куницкий.
В Логишине проживают более 2,2 тыс. человек. Это один из крупных населенных пунктов в Пинском районе. Местные власти связывают будущее городского поселка с развитием производства. «Для этого нужно привлекать кадры, создавать для них необходимые условия труда и отдыха, обеспечивать инфраструктурой. Будем развивать в Логишине инвестиционные площадки, чтобы привлекать в том числе представителей среднего и малого бизнеса», — рассказал зампредседателя Пинского райисполкома.
По информации
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)