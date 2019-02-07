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В Логишине продолжатся работы по комплексному благоустройству

08.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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В городском поселке Логишин Пинского района в текущем году проведут второй этап комплексного благоустройства.

«С наступлением благоприятных погодных условий начатые в прошлом году работы по благоустройству продолжатся. В частности, из областного бюджета на текущий ремонт улиц выделено около Br300 тыс. Средства будут направлены на устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовых и гравийных дорогах», — отметил заместитель председателя райисполкома Сергей Куницкий.

В Логишине продолжатся работы по комплексному благоустройству
Программой предусматривается также реконструкция котельной мощностью 1,3 МВт на местных видах топлива, будет установлено новое автоматизированное оборудование. На эти цели выделено Br800 тыс. В городском поселке намечено продолжить работы по перекладке сетей водоснабжения, отремонтировать учреждения образования, обустроить детскую игровую площадку. Проект комплексного благоустройства Логишина рассчитан на два года. Во время первого этапа выполнен ремонт пяти улиц с устройством асфальтобетонного покрытия протяженностью 4,2 км, еще трех — с гравийным (2,2 км). Коммунальные службы отремонтировали и покрасили фасады многоэтажных жилых домов, реконструировали и построили сети водоснабжения. В распоряжении местных жителей появилась новая детская игровая зона.

В Логишине проживают более 2,2 тыс. человек. Это один из крупных населенных пунктов в Пинском районе. Местные власти связывают будущее городского поселка с развитием производства. «Для этого нужно привлекать кадры, создавать для них необходимые условия труда и отдыха, обеспечивать инфраструктурой. Будем развивать в Логишине инвестиционные площадки, чтобы привлекать в том числе представителей среднего и малого бизнеса», — рассказал зампредседателя Пинского райисполкома.

По информации БелТА.

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