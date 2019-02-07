Катулин: II Европейские игры должны стать праздником для всей страны

Георгий Катулин

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры должны стать праздником для всей страны, для каждого ее жителя, заявил сегодня журналистам директор фонда "Дирекция II Европейские игр 2019 года" Георгий Катулин. Он принял участие в презентации в Парке высоких технологий официального мобильного приложения Игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы II Европейские игры стали праздником для всей страны, для каждого жителя: пенсионера, работающего, ребенка, занимающегося или только мечтающего попробовать свои силы в каком-то из видов спорта. Эстафета огня, которая пройдет в рамках Игр, мне кажется, станет тем важным объединяющим моментом, который сплотит нацию вокруг этого события, а уже квинтэссенцией будет салют во время церемонии открытия Игр", - сказал Георгий Катулин.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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