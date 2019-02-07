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До +6°С ожидается по юго-западу Беларуси 9 февраля

08.02.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля, по юго-западу страны будет до 6 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

До +6°С ожидается по юго-западу Беларуси 9 февраля

В субботу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем по северо-западу с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, при прояснениях — до 8 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов, по юго-западу — до плюс 6 градусов.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/do-6s-ozhidaetsja-po-jugo-zapadu-belarusi-9-fevralja-335900-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля, по юго-западу страны будет до 6 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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