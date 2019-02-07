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На мове общается 3% населения, на трасянке - 49%. Все больше белорусов считают русский язык родным

08.02.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В повседневной жизни на белорусском языке разговаривает всего 3% населения Беларуси. При этом родным его считают 48% граждан. 43 процента в качестве родного выбрали русский — этот показатель на 8 процентных пунктов выше, чем было десять лет назад. Такие данные опубликованы в свежем сборнике ИАЦ «Республика Беларусь в зеркале социологии».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2008 году белорусский язык называли родным 51% населения. По данным 2017 года, теперь таких граждан — 48%. При этом за десять лет возросла доля тех, кто считает родным языком русский, — с 35% до 43 %.

Чаще белорусский язык считает родным сельское население (66% опрошенных). Русский выбирают жители городов (47,5%).

Как отмечается в исследовании, молодежь в этом плане не выделяется из общереспубликанских показателей: белорусский однозначно выбирают 48% опрошенных молодых людей, русский — 41,5%, оба языка — 8%.

В повседневной жизни белорусы чаще всего выбирают русский язык — от 49 до 78% граждан. Многие, а это 43,5% опрошенных, общаются на так называемой трасянке — на ней разговаривают в магазинах, транспорте, на работе, с друзьями, в семье и т.д. Интересно, что в семье белорусы общаются поровну как на русском языке, так и на трасянке (по 49 процентов, и лишь 3,5% — на белорусском).


Скриншот из сборника ИАЦ "Республика Беларусь в зеркале социологии"

18,5% респондентов заявляли о том, что читают периодические издания на белорусском языке. В основном об этом говорили жители Брестской и Гродненской областей, реже всего — население Гомельщины и Могилевщины.

За десятилетие в повседневном общении несколько укрепились позиции русского (на 6%) и смешанного русско-белорусского (на 4,5%) языков, отмечается в исследовании 2018 года.

Только половина опрошенных считает, что в Беларуси необходимо расширить сферы применения белорусского языка, 44% высказались против этого.

Среди тех, кто поддерживает усиление роли белорусского языка в обществе, практически две трети (64%) указали на необходимость его большего внедрения в систему образования и науку. Значительная часть (в среднем по 42,5%) хотела бы видеть более широкое применение белорусского языка в СМИ и сфере культуры, более трети (в среднем по 35%) — в области государственного управления, а также применительно к институту семьи и воспитанию детей. Каждый пятый (20%) хотел бы расширить применение белорусского языка в сфере услуг и обслуживания.

 
 
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43 процента граждан в качестве родного выбрали русский язык - этот показатель на 8 процентных пунктов выше, чем было десять лет назад.
 
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