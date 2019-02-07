ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске суд не вернул детей «маме с диагнозом» (но не из-за него)

08.02.2019 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Пинского района и города Пинска принял решение отобрать двоих детей у матери Алены Кирилюк, которой врачи поставили диагноз «легкая умственная отсталость». При этом женщину не лишили родительских прав.


Алена Кирилюк на съемной квартире в Пинске

Как рассказала TUT.BY Алена Кирилюк, рассмотрев материалы и выслушав пояснения сторон, суд постановил отобрать у нее без лишения родительских прав двух сыновей: двухлетнего Марка и 11-месячного Мирослава. В удовлетворении встречных требований матери о возвращении ей детей было отказано.

Как указано в постановлении, Алена Кирилюк зарегистрирована в деревне Комарово, Мядельского района. По месту регистрации не проживает более трех лет, а дом находится в запущенном состоянии. По предыдущему месту жительства в Дрогичинском районе, где у Алены живет мать, «пригодного для проживания жилья также не имеется».

«В настоящее время ответчик (Алена Кирилюк — TUT.BY) проживает без регистрации в съемной однокомнатной благоустроенной квартире в Пинске, в которой не созданы надлежащие условия для проживания несовершеннолетнего ребенка», — говорится в документе.

Кроме того в суде выяснилось, что Алена все еще не работает, а предоставленная ею информация о трудоустройстве на одном из предприятий города опровергается ответом из этой организации.

Алена сообщила TUT.BY, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

Алена — биологическая мать троих детей. Первенец у нее родился 19 июля 2013 года. В то время она жила в Мядельском районе, в деревне Комаровка, работала дояркой на предприятии. На свет появилась девочка. Назвали Снежаной. В Мяделе женщина жила в служебном доме. Она бы оттуда и не уезжала, если бы не сломался котел. Своих средств на его ремонт у мамы не было, а зимовать с дочкой в неотапливаемом доме она не хотела. Поэтому осенью 2014 года переехала к своей маме в Дрогичинский район.


Алена с младшим сыном Марком. Фото из архива Алены

«Там у меня сразу же отобрали ребенка на основании решения врачебно-консультационной комиссии от 8 декабря 2014 года, так как я имею диагноз „легкая умственная отсталость“», — указала женщина.

Снежану у мамы забрали, когда ей был год и три месяца. По решению Дрогичинского райисполкома девочке дали статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в связи с тем, что ее мать имеет заболевание, «входящее в перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности». Как ранее сообщали TUT.BY в органах опеки, претензии были не столько к состоянию здоровья матери, сколько к условиям, в которых росли и воспитывались дети.

30 сентября 2016 года женщина родила сына Мирослава. Уже в ноябре ребенку на год предоставили статус оставшегося без попечения родителей в связи с тем, что Алена проходила лечение в противотуберкулезном диспансере. После выписки сына ей не вернули. Статус ребенку продлили в связи с тем, что у мамы есть заболевание, входящее в перечень Минздрава. Мирослав прошел тот же путь, что и Снежана. Сейчас мальчик воспитывается в детском доме семейного типа в Пинском районе.

26 марта прошлого года у Алены родился третий ребенок — Марк. В апреле его забрали органы опеки и поместили в дрогичинскую больницу. Некоторое время мама провела в палате с сыном, а 31 мая ребенка перевели в Пинский дом ребенка. Основание то же: у матери есть заболевание, препятствующее выполнению родительских обязанностей.

С диагнозом «легкая умственная отсталость», по которому она якобы не может выполнять родительские обязанности, Алена не согласна. По ее словам, в детстве мама из-за сложной жизненной ситуации вынуждена была отправить ее учиться в Антопольскую вспомогательную школу-интернат, которая находилась недалеко от дома. Кроме того женщина ссылается на письмо Министерства здравоохранения, которое еще в 2015 году было разослано подчиненным организациям. В нем указано, что «сам факт наличия у гражданина заболевания и (или) инвалидности не является препятствием для материнства (отцовства) и не может быть основанием для придания несовершеннолетнему статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
До +6°С ожидается по юго-западу Беларуси 9 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика