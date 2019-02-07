В Пинске суд не вернул детей «маме с диагнозом» (но не из-за него)

Суд Пинского района и города Пинска принял решение отобрать двоих детей у матери Алены Кирилюк , которой врачи поставили диагноз «легкая умственная отсталость». При этом женщину не лишили родительских прав.



Алена Кирилюк на съемной квартире в Пинске

Как рассказала TUT.BY Алена Кирилюк, рассмотрев материалы и выслушав пояснения сторон, суд постановил отобрать у нее без лишения родительских прав двух сыновей: двухлетнего Марка и 11-месячного Мирослава. В удовлетворении встречных требований матери о возвращении ей детей было отказано.

Как указано в постановлении, Алена Кирилюк зарегистрирована в деревне Комарово, Мядельского района. По месту регистрации не проживает более трех лет, а дом находится в запущенном состоянии. По предыдущему месту жительства в Дрогичинском районе, где у Алены живет мать, «пригодного для проживания жилья также не имеется».

«В настоящее время ответчик (Алена Кирилюк — TUT.BY) проживает без регистрации в съемной однокомнатной благоустроенной квартире в Пинске, в которой не созданы надлежащие условия для проживания несовершеннолетнего ребенка», — говорится в документе.

Кроме того в суде выяснилось, что Алена все еще не работает, а предоставленная ею информация о трудоустройстве на одном из предприятий города опровергается ответом из этой организации.

Алена сообщила TUT.BY, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

Алена — биологическая мать троих детей. Первенец у нее родился 19 июля 2013 года. В то время она жила в Мядельском районе, в деревне Комаровка, работала дояркой на предприятии. На свет появилась девочка. Назвали Снежаной. В Мяделе женщина жила в служебном доме. Она бы оттуда и не уезжала, если бы не сломался котел. Своих средств на его ремонт у мамы не было, а зимовать с дочкой в неотапливаемом доме она не хотела. Поэтому осенью 2014 года переехала к своей маме в Дрогичинский район.



Алена с младшим сыном Марком. Фото из архива Алены

«Там у меня сразу же отобрали ребенка на основании решения врачебно-консультационной комиссии от 8 декабря 2014 года, так как я имею диагноз „легкая умственная отсталость“», — указала женщина.

Снежану у мамы забрали, когда ей был год и три месяца. По решению Дрогичинского райисполкома девочке дали статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в связи с тем, что ее мать имеет заболевание, «входящее в перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности». Как ранее сообщали TUT.BY в органах опеки, претензии были не столько к состоянию здоровья матери, сколько к условиям, в которых росли и воспитывались дети.

30 сентября 2016 года женщина родила сына Мирослава. Уже в ноябре ребенку на год предоставили статус оставшегося без попечения родителей в связи с тем, что Алена проходила лечение в противотуберкулезном диспансере. После выписки сына ей не вернули. Статус ребенку продлили в связи с тем, что у мамы есть заболевание, входящее в перечень Минздрава. Мирослав прошел тот же путь, что и Снежана. Сейчас мальчик воспитывается в детском доме семейного типа в Пинском районе.

26 марта прошлого года у Алены родился третий ребенок — Марк. В апреле его забрали органы опеки и поместили в дрогичинскую больницу. Некоторое время мама провела в палате с сыном, а 31 мая ребенка перевели в Пинский дом ребенка. Основание то же: у матери есть заболевание, препятствующее выполнению родительских обязанностей.

С диагнозом «легкая умственная отсталость», по которому она якобы не может выполнять родительские обязанности, Алена не согласна. По ее словам, в детстве мама из-за сложной жизненной ситуации вынуждена была отправить ее учиться в Антопольскую вспомогательную школу-интернат, которая находилась недалеко от дома. Кроме того женщина ссылается на письмо Министерства здравоохранения, которое еще в 2015 году было разослано подчиненным организациям. В нем указано, что «сам факт наличия у гражданина заболевания и (или) инвалидности не является препятствием для материнства (отцовства) и не может быть основанием для придания несовершеннолетнему статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей».