Вырывала еду из пакетов, привыкла к чипсам. Олениху, которая «прибилась» к людям, забрали егеря

Егеря приехали в агрогородок Солы (Сморгонский район) и забрали олениху, которая «прибилась» к людям. Об этом сообщили местные жители в паблике «ЧП Беларусь» в сети «ВКонтакте».



Фото: «Салiдарнасць»

На днях СМИ писали : в агрогородке Солы к людям пришла олениха. Большую часть времени животное проводило на теплотрассе в ожидании еды от прохожих.

По словам местных жителей, 7 февраля туда приехали егеря и начали ловить лосиху, гоняя палками.

«Успела убежать в лес, там ее нашли две местные жительницы и помогли обработать раны. Сегодня, 8 февраля, приехали опять, гоняли ее машинами, загоняли до изнеможения, пока не упала, потом увезли!» — рассказала одна из девушек.

Она уточнила, что лосиха была «как достопримечательность, дети любили ее, взрослые кормили». Одна жительница даже гуляла и водила животное в лес. «Да, она из дикой природы, но никому ничего плохого не делала», — рассуждает девушка.

В Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что лично контролируют этот случай. Оказалось, лосиха вместе с порядка 20 сородичами раньше жила в специальном вольере лесхоза на территории охотхозяйства в деревне Васюки неподалеку.

«Месяц назад их выпустили в природу. Все ушли, она осталась и прибилась к людям. (…) Увы, прикормили дикое животное, в итоге, когда люди шли из магазинов, она подходила к пакетам и вырывала оттуда еду. Одни боялись детей выпускать на улицу, чтобы она не напала, вторые кормили — и им было жалко животное», — сообщил начальник Сергей Голубев.

По закону, если животное представляет опасность для людей, могут принять крайние меры и даже применять оружие. Чтобы до этого не дошло, было решено перевезти ее в безопасное место. Начальник лично выезжал на место, чтобы удостовериться, что с животным все в порядке: «Мы убедились, что никаких ран и крови нет, даже делали снимки. Она в хорошем состоянии, можно подъехать и самим в этом убедиться. Лосиху также осмотрел ветврач».

По его словам, дикое животное поначалу бросалось на забор вольера — возможно, чтобы получить еду: «На сено или зерно она пока не подходит. Ведь раньше ее кормили манкой и даже угощали чипсами, теперь она без этого жить не может».

Уже в Минприроды будут решать, куда лосиха попадет дальше. Может, после очередного завоза оленей самка покроется и уйдет в лес. Если нет, то могут рассмотреть вопрос о переводе в зоопарк.