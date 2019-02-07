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Международный телевизионный проект «Кубок дружбы»

08.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Оценивали юные таланты только компетентное жюри, которое уже завоевала себе авторитет участием в таких проектах как: «Голос», «Я пою!», «Танцуют все!», «Евровидение», «Таленты краiны», «Украiна мае талант», «Молодые таланты Беларуси» и многие другие. Конкурсанты фестиваля выступали на концертной площадке ДК Профсоюзов, оснащенной профессиональным оборудованием.

31.01.2019 года своим выступлением порадовала жюри наша юная конкурсантка Ульяна Большакова (8 лет), ученица по классу эстрадного вокала ГУО «Староборисовская детская школа искусств» (руководитель Елена Григорьевна Канашевская) и получила Диплом дипломанта І степени.

01.02.2019 года свое конкурсное выступление представила Валерия Тюхай (10 лет) ученица по классу эстрадного вокала ГУО «Староборисовская детская школа искусств» (руководитель Елена Григорьевна Канашевская) и получила Диплом дипломанта III степени. Руководитель Елена Григорьевна отмечена благодарностью за личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

http://borisov.gov.by/

 
 
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С 31 января по 3 февраля 2019 года в Минске состоялся масштабный «Международный телевизионный проект «Кубок дружбы». «Кубок дружбы» – это уникальный проект, который...
 
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