Медико-санитарный совет учреждений здравоохранения Борисовского района

В ходе совещания были заслушаны доклады главного врача учреждения здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» А.А. Дрозда, главного врача учреждения здравоохранения «Борисовская больница №2» П.В. Хатько, главного врача учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом» А.В. Шипуло, в которых выступающие подвели итоги работы учреждений здравоохранения за 2018 год и определили ряд задач, подлежащих реализации в предстоящем году.

Также по итогом работы в 2018 году были награждены лучшие медицинские работники. В торжественной обстановке работникам вручили грамоты и благодарности.

Почетной грамотой главного управления по здравоохранению Минского облисполкома за добросовестный труд, профессионализм, образцовое выполнение должностных обязанностей и высокие результаты работы награждена Е.В. Скокова, благодарностью – Т.Л. Сорокина, Т.А. Чернухо.

Благодарностью Борисовского районного исполнительного комитета были отмечены: О.В. Шапетько, Е.В. Раковская.

Почетной грамотой учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом» награждены: Э.В. Смирнова, Е.В. Мацкевич, С.В. Ярош, С.В. Краскоп, В.В. Богуслав, благодарность объявлена: Н.И. Малашенко, А.Л. Голденковой, Г.В. Одеговой, И.А. Карабановой, В.И. Забавиной, А.В. Микулович, Е.Л. Караленок, А.А. Мультан, М.В. Митюревой, Р.А. Хазратовой.