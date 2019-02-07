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Фестиваль света, бабочки и «дебильные» именины. Куда сходить в выходные в Гомеле

08.02.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в выходные не располагает к прогулкам, но и дома сидеть — не выход. Особенно когда в городе тако-о-ое!


Gomel light fest

Окрасить всеми цветами радуги неуютный февральский вечер обещают участники международного фестиваля света Gomel light fest. Зрителей ждут световое шоу, флуоресцентные танцы и тысячи огней.

Где: ДК железнодорожников.

Когда: 9 февраля, 19.00.

Почем: 10−12 рублей.

Выставка живых тропических бабочек


В выходные в Гомель прилетят живые тропические бабочки. Экспозиция постоянно обновляется. Бабочки прибывают в коконах. Коконы размещаются прямо в выставочном зале, и посетители имеют возможность наблюдать за чудесной метаморфозой — превращением куколки в бабочку. Чтобы крылатые красавицы не замерзли, для них воссоздан тропический климат. В помещении поддерживается необходимая температура и влажность.

На необычной выставке представлены представители крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки

Где: картинная галерея Ващенко, ул. Карповича, 4.

Когда: с 6 февраля.

Почем: 6 рублей для взрослых, 3 — для детей.

Первый день рождения АДЧ в «Квартирнике»


Сообщество взрослых детей, умеющих страдать ерундой и получать от этого душевное удовольствие, приглашает гомельчан на свои именины. В программе — дурачества и смех до упаду. Тем, кто до сих пор не знает, с кем придется иметь дело, читать здесь!

Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1.

Когда: 10 февраля в 16.00.

Почем: подарок или творческий номер.

 
Теги: Гомель
 
 
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Погода в эти выходные пока не сильно располагает к прогулкам. Но и дома сидеть - не выход. Особенно когда в городе такооое!
 
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