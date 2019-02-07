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Фестиваль света, бабочки и «дебильные» именины. Куда сходить в выходные в Гомеле
08.02.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Gomel light fest
Окрасить всеми цветами радуги неуютный февральский вечер обещают участники международного фестиваля света Gomel light fest. Зрителей ждут световое шоу, флуоресцентные танцы и тысячи огней.
Где: ДК железнодорожников.
Когда: 9 февраля, 19.00.
Почем: 10−12 рублей.
Выставка живых тропических бабочек
В выходные в Гомель прилетят живые тропические бабочки. Экспозиция постоянно обновляется. Бабочки прибывают в коконах. Коконы размещаются прямо в выставочном зале, и посетители имеют возможность наблюдать за чудесной метаморфозой — превращением куколки в бабочку. Чтобы крылатые красавицы не замерзли, для них воссоздан тропический климат. В помещении поддерживается необходимая температура и влажность.
На необычной выставке представлены представители крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки
Где: картинная галерея Ващенко, ул. Карповича, 4.
Когда: с 6 февраля.
Почем: 6 рублей для взрослых, 3 — для детей.
Первый день рождения АДЧ в «Квартирнике»
Сообщество взрослых детей, умеющих страдать ерундой и получать от этого душевное удовольствие, приглашает гомельчан на свои именины. В программе — дурачества и смех до упаду. Тем, кто до сих пор не знает, с кем придется иметь дело, читать
Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1.
Когда: 10 февраля в 16.00.
Почем: подарок или творческий номер.
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Погода в эти выходные пока не сильно располагает к прогулкам. Но и дома сидеть - не выход. Особенно когда в городе такооое!
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