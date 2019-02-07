АНОНС: На военно-транспортном факультете в Белорусском государственном университете транспорта пройдет день открытых дверей

16 февраля 2019 года на военно-транспортном факультете в Белорусском государственном университете транспорта проводится день открытых дверей.



Начало мероприятия в 11.00 по адресу:

г. Гомель, ул. Кирова, 34, военно-транспортный факультет, аудитория 170.

Участники смогут встретиться с командованием факультета, а также познакомиться с учебно-материальной базой и порядком поступления на военно-транспортный факультет в 2019 году.

Контактные телефоны: 8 (0232) 95-31-52, 31-51-86 (факс).