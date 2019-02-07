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АНОНС: На военно-транспортном факультете в Белорусском государственном университете транспорта пройдет день открытых дверей
08.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
16 февраля 2019 года на военно-транспортном факультете в Белорусском государственном университете транспорта проводится день открытых дверей.
г. Гомель, ул. Кирова, 34, военно-транспортный факультет, аудитория 170.
Участники смогут встретиться с командованием факультета, а также познакомиться с учебно-материальной базой и порядком поступления на военно-транспортный факультет в 2019 году.
Контактные телефоны: 8 (0232) 95-31-52, 31-51-86 (факс).
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АНОНС: На военно-транспортном факультете в Белорусском государственном университете транспорта пройдет день открытых дверей
16 февраля 2019 года на военно-транспортном факультете в Белорусском государственном университете транспорта проводится день открытых дверей.
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