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«Дзвінская праўда» подвела итоги конкурса «Выросло в Верхнедвинске»

08.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Подведены итоги конкурса «Выросло в Верхнединске!», проведённого редакцией газеты «Дзінская праўда» и ОАО «Инвет» в 2018 году.
Главным событием минувшего года были, конечно же, областные «Дожинки», к которым активно готовились все жители и организации. Это — праздник труда людей, живущих на земле и работающих на ней. Причём высокие урожаи они получают не только на полях сельхозпредприятий, но и на своих огородах, садах, приусадебных участках. Какими выдались плоды земли у наших хозяев? Об этом и решили узнать организаторы конкурса и рассказать о полезном опыте на страницах газеты. К участию в интересном состязании пригласили хозяев, вырастивших необычный урожай овощей, фруктов, цветов.

«Дзвінская праўда» подвела итоги конкурса «Выросло в Верхнедвинске»

Победители конкурса с призами, предоставленными ОАО «Инвет».

Конкурс вызвал живой отклик у наших читателей. Мы получили десятки фотоснимков с удивительными растениями и плодами, вызревшими на нашей земле. Большинство было опубликовано на страницах газеты. Первоначально итоги конкурса планировалось подвести к празднику «Дожинок», но по просьбам читателей, продолжающих присылать материалы, его продлили до конца года.
При определении победителей жюри учитывало не только обилие выращенного урожая, размер, вес и необычный вид экземпляров, но и уникальность выращенных экспонатов. Оценивались творческий подход хозяев к труду на земле, ухоженность их участков, благоустройство территорий.
Первое место единогласно присуждено жителям Верхнедвинска Юнии Павловне и Петру Михайловичу Атрахимович. Хозяева выращивают на своём участке не только привычные фрукты и овощи, но даже ягоды! В этом году здесь вызрел богатый урожай клюквы, а ещё растут голубика, персики, арбузы. Растениеводы-экспериментаторы создают для своих питомцев необходимые условия, для чего изу-чают свойства почвы, особенности ухода за растениями. Весь их участок – пример образцового труда на земле и благоустройства территории. Палисадник утопает в цветах, украшен самодельными малыми формами, сделан пруд с лебедями, среди клумб увидишь ёжиков, а на деревьях – аистов. Сейчас хозяева решают приятную задачу: где разместить на участке огромную красивую вазу для цветов – главный приз конкурса «Выросло в Верхнедвинске», предоставленный вместе с другими подарками ОАО «Инвет» и вручённый победителям в редакции во время церемонии награждения.
А второй приз по счастливому совпадению выиграли жители агрогородка Бигосово, работающие на ОАО «Инвет», который выпускает оригинальную продукцию для благоустройства. Нелли и Алексей Зараковские вырастили на своём участке экзотический плод – момордику или индийский огурец. Растение успешно плодоносит, отличается оригинальным вкусом и декоративным видом, украшающим участок. К работе на земле старшие члены семьи привлекают детей, которым нравится хозяйничать на грядках. В минувшем году вырастили декоративную бутылочную тыкву, другие невиданные в наших широтах растения.
Третье место в конкурсе разделили жительница Верхнедвинска Наталья Глебовна Степулёнок и Светлана Алексеевна Альшевская из Юзефово. У обеих хозяек вызрели рекордные урожаи тыкв. У Светланы Алексеевны, например, созрело более 100 тыкв, некоторые диаметром около 170 см. Такими же плодовитыми оказались кабачки-цуккини, достигающие 70 см в длину. А Наталья Глебовна не только вырастила на своём ухоженном участке тыквы весом более 15 кг каждая, но и в стихотворной форме представила свои экспонаты.
Поощрительными призами отмечены участники конкурса А. Казачёнок, З. Томашевич, Ж. Тарлецкая, Е. Зуй, Н. Кареник, Р. Шиманская, Р. Маслякова, которые порадовали читателей газеты снимками с замечательными результатами своего труда.
Выбрать победителей было непросто, так как все участники конкурса – отличные хозяева и творческие люди. Но у каждого есть шанс проявить себя в новом году. Вскоре редакцией с поддержкой спонсоров будет объявлен новый конкурс, посвящённый Году малой родины. Планируется расширить спектр номинаций и предложить участникам показать свои способности не только в работе по выращиванию продукции и благоустройству территории, но и в других достижениях на благо своей малой родины. Следите за нашими анонсами!
Участники конкурса выражают благодарность ОАО «Инвет» за предоставленные призы!
С. Двинская.

 
 
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> Подведены итоги конкурса «Выросло в Верхнединске!», проведённого редакцией газеты «Дзінская праўда» и ОАО «Инвет» в 2018 году. Главным событием минувшего года...
 
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