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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

08.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Через горнило той жестокой войны прошло и 64 жителя нашего района.
Как живут «афганцы» сегодня, чем аукнулось большинству участие в боевых действиях и почему многие из них считают своим долгом, несмотря на раны и трудности жизни, учить детей патриотизму? Об этом и многом другом говорилось на очередной традиционной встрече воинов-интернационалистов, которая состоялась в военном комиссариате Верхнедвинского района.

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

— Война закончилась, но осталась память. И эту память должно сохранить молодое поколение, — уверен Александр Шиманский, председатель Верхнедвинской районной организации ОО «БСВВА». — 64 жителя района исполняли интернациональный долг в Афганистане, пятеро из них не вернулись домой. А на вопрос, сколько судеб было сломано, не сможет дать ответ никто.
Подполковник Евгений Бачаускас, начальник группы территориальной обороны военного комиссариата сообщил, что сейчас в районе проживает 47 воинов-афганцев. 26 из них – солдаты, 10 – сержанты, 4 – прапорщика.
— Приятно отметить, что большинство из них наряду с ветеранами Великой Отечественной войны активно участвует в общественной жизни, щедро делится с призывниками боевым опытом, учит молодежь беззаветному служению Отчизне, — сказал Евгений Ионович. — Афганская война стала испытанием не только на способность выстоять и выжить, но и остаться человеком.
Районная организация «афганцев» в своей работе ориентируется на сотрудничество с органами местной власти. По многим вопросам они находят поддержку и понимание райисполкома, руководителей предприятий и организаций.
Как рассказала Оксана Вашкевич, ведущий специалист по социальной защите и пенсионному обеспечению военного комиссариата, всех своих «подопечных» знает лично. Ведется большая работа по оздоровлению и санаторному лечению. Все желающие могут получить курс полного бесплатного обследования и лечения в Центре афганцев в Витебске. Такой возможностью активно пользуются воины-афганцы и их жены.
По-разному сложились судьбы солдат той войны. Однако ветераны продолжают плодотворно трудиться на предприятиях и в организациях района, активно участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения, пользуются уважением и авторитетом в трудовых коллективах.
Александр Шиманский попал в Афганистан в 1988 году. Довелось пройти подлинную школу выживания в боевой обстановке, приобрести дополнительный жизненный опыт преодоления тягот и лишений, находиться в сложнейших условиях: жара, холод, всепроникающая пыль и грязь, порой отсутствие пищи и воды.
Механик-водитель БМП нес службу в Джелалабаде и Кабуле. За проведение боевых операций прапорщик Александр Шиманский награжден медалью «За боевые заслуги».
Среди тех, кому удалось живым, и более того, невредимым пройти сквозь огонь, был и наш земляк Александр Адамович.
До армии паренек из Верх-недвинска поступил в Витебское радиотехническое училище.
— Повестку мне вручили в мой день рождения — 17 октября, — говорит Александр Михайлович. – И только в Москве узнал, что направляют в Афганистан. Вместо месяца «учебки» – две недели. Принимал участие в параде – Ташкент праздновал День Республики. А 7 ноября 1984 года уже был в Афганистане. Только в книгах война бывает возвышенно-героической или безысходно-трагической. На самом деле все намного прозаичнее.
На пересылке наш самолет из Кабула обстреляли в первый же день и мы не смогли сесть, вернулись обратно. Только со второй попытки нас доставили в место дислокации – Кундуз.
Был ли страх? Нет. Все происходило настолько быстро, неожиданно, что не оставалось времени думать о страхе. Мне посчастливилось выжить в той войне. И вообще, судьба берегла…
Мы не воевали в горах, где велись кровопролитные бои и широкомасштабные операции. Но на севере Афганистана на аэродроме Кундуз крайне редко обходилось без происшествий. Стрелок роты охраны батальона обеспечения участвовал в операции в Пули-Хумри. За время службы в этом регионе у него набралось «афганских» 2 года 3 месяца и 6 дней.
На малой родине родители с волнением ждали вестей от сына. Писать он старался при любой возможности. Когда в феврале 1987 года вышел приказ об увольнении в запас, Адамовичу и сослуживцам из его призыва пришлось задержаться – не на чем было вылететь. Наверное, для солдат это были самые трудные дни – не погибнуть, когда дембель так близко. К счастью, все обошлось. Домой солдат вернулся 6 марта.
— Вышел на автобусной остановке. Вижу, мать идет с работы. Стал у нее на пути, метель, не видит меня, пытается обойти. А когда глаза подняла, замерла – узнала… Радости было!
После службы в армии окончил Полоцкий политехникум. 17 лет работал в МЧС в должности начальника караула. Вместе с супругой вырастили сына и дочь, и уже успели стать бабушкой и дедушкой. Полутарогодовалый Илья с удовольствием гостит на Верхнедвинщине.
С бывшими сослуживцами Александр поддерживает связи до сих пор. Искренне рад, когда удается встретиться, как например, со своим старшиной Александром Горюновым из Витебска.
И хоть со времени афганской службы прошло больше 30 лет, далекие события не забываются. Помощь и поддержка друзей помогают жить.
Ксения ТОМАШЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Оксана Вашкевич, Александр Адамович, Александр Шиманский и Евгений Бачаускас.
Фото автора.

 
Теги: Витебск
 
 
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