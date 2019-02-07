Месяц в цифрах





В Глусском районе в январе 2019 года зарегистрировано:

новорожденных — 15 (7 мальчиков, 8 девочек);

браков — 5;

разводов — 3;

установлений отцовства — 7;

смертей — 18;

пожаров — 1;

выездов РОЧС:

на оказание помощи населению — 2,

на оказание помощи соседним районам — 5,

на ложное срабатывание сигнализации «Молния» — 5,

на ложный вызов — 1;

выездов «скорой помощи» — 418,

из них: связанных с употреблением алкоголя — 9,

необоснованных — 8;

административных правонарушений — 76;

преступлений: совершено — 13,

раскрыто — 15,

возбуждено уголовных дел — 13;

задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 2,

лишено водительских прав — 2.

На 01.02.2019 на учете в службе занятости состояло 19 человек (Глуск — 9, село — 10), имелось 158 вакансий (121 в Глуске и 37 на селе), из них по рабочим профессиям — 100.