|
Месяц в цифрах
08.02.2019 — Новости Общества | Радзiма
В Глусском районе в январе 2019 года зарегистрировано:
новорожденных — 15 (7 мальчиков, 8 девочек);
браков — 5;
разводов — 3;
установлений отцовства — 7;
смертей — 18;
пожаров — 1;
выездов РОЧС:
на оказание помощи населению — 2,
на оказание помощи соседним районам — 5,
на ложное срабатывание сигнализации «Молния» — 5,
на ложный вызов — 1;
выездов «скорой помощи» — 418,
из них: связанных с употреблением алкоголя — 9,
необоснованных — 8;
административных правонарушений — 76;
преступлений: совершено — 13,
раскрыто — 15,
возбуждено уголовных дел — 13;
задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 2,
лишено водительских прав — 2.
На 01.02.2019 на учете в службе занятости состояло 19 человек (Глуск — 9, село — 10), имелось 158 вакансий (121 в Глуске и 37 на селе), из них по рабочим профессиям — 100.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Глусском районе в январе 2019 года зарегистрировано: новорожденных — 15 (7 мальчиков, 8 девочек); браков — 5; разводов — 3; установлений отцовства — 7; смертей — 18;...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)