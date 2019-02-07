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«Рыбалка по правилам»
08.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
В ходе мероприятия работниками Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира будет организован усиленный контроль за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
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В ходе мероприятия работниками Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира будет...
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