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Вчерашние школьники стали курсантами

08.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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По итогам прошлогодней приемной кампании на военные факультеты белорусских вузов поступили несколько юношей из Дрибинского района. Вчерашние школьники примерили форму, прошли начальную военную подготовку и приняли Военной присягу.
Поступление в высшее военное учебное заведение кардинально отличается от поступления в гражданский вуз. Курсанты и студенты — слова синонимы? Нет. И те, и те учатся в высших учебных заведениях, получат по их окончанию дипломы; им знакомы такие слова как зачет, экзамен. Но жизнь студента и курсанта — это две абсолютно непохожие жизни. Хотя бы потому, что будущим офицерам меньше всего знакома студенческая вольница. Помните песню «От сессии до сессии живут студенты весело», ставшую гимном практически всех поколений «мучеников науки»? Под каждой ее строчкой могло бы подписаться большинство тех, у кого за плечами килограммы проштудированной в самые короткие сроки литературы, энное количество бессонных ночей и всего того, что является неотъемлемой частью студенческой жизни. Так вот, к курсантам это подходит меньше всего. Будущие офицеры живут по уставу и по распорядку. Их день расписан до самого вечера, а свободное время можно сосчитать по минутам.
 
 
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По итогам прошлогодней приемной кампании на военные факультеты белорусских вузов поступили несколько юношей из Дрибинского района. Вчерашние школьники...
 
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