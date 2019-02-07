Эксперты СЕ поддержали планы развития Могилевской ассоциации местных Советов

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Совета Европы дали положительную оценку перспективным направлениям развития Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик.





























Делегация экспертов Совета Европы посетила Кировский район 7 февраля, где изучила белорусский опыт создания и работы ассоциаций местных Советов и возможности оказания практической помощи в совершенствовании их деятельности на примере Могилевской области. «В своей деятельности на краткосрочную перспективу мы определили для себя три приоритетных направления работы: обучение наших специалистов, обретение ассоциацией финансовой устойчивости и, конечно, изучение, анализ ситуации в районах с целью активизации решения тех или иных, в том числе проблемных вопросов местного значения. Также ассоциация намерена оказывать активное содействие в работе органов местного самоуправления — старостам и коллективным органам территориального общественного самоуправления», — рассказал Дмитрий Харитончик. По его словам, ассоциация будет активно сотрудничать с местными органами власти, юридическими и физическими лицами, общественностью, а также с внешними донорами по реализации различных идей, предложений и проектов, направленных на устойчивое развитие территорий и улучшение уровня жизни людей. «Начальник департамента по сотрудничеству Секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Дмитрий Марченков отметил, что мы на верном пути и целенаправленно выполняем рекомендации Совета Европы о повышении роли местного самоуправления», — сказал председатель облсовета. Во время круглого стола обсуждались в том числе вопросы создания республиканской ассоциации местных Советов депутатов, ее структура и возможности. Кроме того, эксперты посетили сельскохозяйственный колледж и исторический комплекс-музей в агрогородке Жиличи, изучили работу местных властей по созданию условий для жизнеобеспечения граждан и повышению комфортности их проживания. В свою очередь в Совете Республики проинформировали, что 7 февраля в Кировском районе под руководством председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Александра Попкова состоялось совещание по актуальным вопросам деятельности ассоциаций местных Советов депутатов. Программный координатор Департамента по демократическому управлению Генерального директората Совета Европы Сильвия Иванова во время совещания подчеркнула, что эксперты СЕ готовы оказать белорусской стороне практическую помощь в повышении эффективности работы ассоциаций. «Беларусь уже провела серьезную работу по организации деятельности ассоциаций в Могилевской и Гродненской областях. Это прогрессивные шаги на пути совершенствования работы местных Советов депутатов. В данном вопросе у страны еще большой потенциал и мы готовы содействовать его реализации», — заявила эксперт. В свою очередь Александр Попков отметил заинтересованность Беларуси в развитии взаимодействия с Советом Европы по этим вопросам. «Нам интересен опыт стран ЕС, мы открыты для сотрудничества. Уверен, что встреча будет содействовать укреплению наших связей. Это новый виток в наших отношениях», — убежден он.

Фото Максима МИКЕШИНА.

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