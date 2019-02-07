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Рядом с аптекой в Витебске разбросаны десятки флаконов от настойки боярышника

08.02.2019 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 80 флаконов от настойки боярышника насчитала корреспондент «Витьбичей» рядом с аптекой № 31 на улицы «Правды» в областном центре.


Фото: «Витьбичи»

Возле торца дома, в котором расположена аптека, на земле настоящий склад пустых бутылочек от настойки боярышника — почти 70 флаконов! А в паре метров, ближе к первому подъезду, еще около 20. Встречаются единичные экземпляры и в радиусе нескольких метров.

Заведующий аптекой Максим Шугаев говорит, что провизоры нарушений не допускают: в один чек можно пробить только один флакон настойки боярышника. Это также касается и других лекарственных средств: настоек пустырника, валерианы, календулы и муравьиного спирта. Ночью эти настойки продавать вообще запрещено, можно реализовывать лишь аналоги в таблетках, капсулах, мазях, гелях.

Но один и тот же человек может купить флакон той же настойки боярышника, выйти из аптеки, вернуться обратно и приобрести еще один. И так — несколько раз. И по закону провизор не может отказать такому покупателю.


Фото: «Витьбичи»
 
 
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Заведующий аптекой Максим Шугаев говорит, что провизоры нарушений не допускают: в один чек можно пробить только один флакон настойки боярышника. Но это никому не...
 
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