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Рядом с аптекой в Витебске разбросаны десятки флаконов от настойки боярышника
08.02.2019 14:36 — Новости Общества | Tut.by
Более 80 флаконов от настойки боярышника
Возле торца дома, в котором расположена аптека, на земле настоящий склад пустых бутылочек от настойки боярышника — почти 70 флаконов! А в паре метров, ближе к первому подъезду, еще около 20. Встречаются единичные экземпляры и в радиусе нескольких метров.
Заведующий аптекой Максим Шугаев говорит, что провизоры нарушений не допускают: в один чек можно пробить только один флакон настойки боярышника. Это также касается и других лекарственных средств: настоек пустырника, валерианы, календулы и муравьиного спирта. Ночью эти настойки продавать вообще запрещено, можно реализовывать лишь аналоги в таблетках, капсулах, мазях, гелях.
Но один и тот же человек может купить флакон той же настойки боярышника, выйти из аптеки, вернуться обратно и приобрести еще один. И так — несколько раз. И по закону провизор не может отказать такому покупателю.
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Заведующий аптекой Максим Шугаев говорит, что провизоры нарушений не допускают: в один чек можно пробить только один флакон настойки боярышника. Но это никому не...
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