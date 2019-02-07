Проверка ООО «33 Дизайн» выявила ряд нарушений пожарной безопасности

Об итогах проверки корреспонденту pinsknews.by рассказал первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС подполковник внутренней службы Владимир Рябых, который на основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района провел мониторинг ООО «33 Дизайн».



В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно:

работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре и тушении пожара, не обеспечены самоспасателями;

не проведено обучение работников по программе пожарно-технического минимума;

не организовано проведение инструктажей работников организации;

требуется переработка плана эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара;

требуется освободить эвакуационные проходы от мебели;

требуется ремонт неисправной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре;

освободить запасной эвакуационный выход из торгового зала и обеспечить его свободное открывание без ключа;

разработать общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности;

необходимо привести в исправное состояние неисправные огнетушители (перезарядить, обслужить завести паспорта);

требуется освободить противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями от сгораемого мусора, поддонов и других материалов.

На основании выявленных нарушений руководителю ООО «33 Дизайн» вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений законодательства.