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Проверка ООО «33 Дизайн» выявила ряд нарушений пожарной безопасности

08.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Об итогах проверки корреспонденту pinsknews.by рассказал первый заместитель начальника Пинского ГРОЧС подполковник внутренней службы Владимир Рябых, который на основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района провел мониторинг ООО «33 Дизайн».

Проверка ООО «33 Дизайн» выявила ряд нарушений пожарной безопасности
В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно:

  • работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре и тушении пожара, не обеспечены самоспасателями;
  • не проведено обучение работников по программе пожарно-технического минимума;
  • не организовано проведение инструктажей работников организации;
  • требуется переработка плана эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара;
  • требуется освободить эвакуационные проходы от мебели;
  • требуется ремонт неисправной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре;
  • освободить запасной эвакуационный выход из торгового зала и обеспечить его свободное открывание без ключа;
  • разработать общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности;
  • необходимо привести в исправное состояние неисправные огнетушители (перезарядить, обслужить завести паспорта);
  • требуется освободить противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями от сгораемого мусора, поддонов и других материалов.

На основании выявленных нарушений руководителю ООО «33 Дизайн» вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений законодательства.

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