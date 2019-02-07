Фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес» завтра соберёт католическую молодёжь в Барановичах

В восьмой раз пройдет концерт христианской музыки, где сотни молодых верующих из разных уголков Беларуси поют и танцуют под любимые песни о Боге, слушают свидетельства музыкантов.



Организатор мероприятия — римско-католический приход Божьего Милосердия и Матери Божьей Остробрамской. Ответственный — ксендз Павел Рудьман. На его канале в YouTube будет вестись прямая трансляция концерта.

— Друзья, в 2019 году, в феврале исполняется 5 лет с момента существования евангелизационного проекта Thecrosswayband. Многое произошло за эти годы, и мы рады будем видеть каждого из вас на #ddn19 и разделить эту радость, — приглашает кс. Павел.

Что: фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес».

фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес». Где: Дворец культуры г. Барановичи (ул. Кирова, 62).

Дворец культуры г. Барановичи (ул. Кирова, 62). Когда: 9 февраля в 18.00. Вход свободный.

На youtube-канале Pavel Rudman представлена полная версия прошлогоднего концерта.

По завершении концерта все желающие смогут внести свое пожертвование на нужды гомельской Благотворительной католической Миссии «Каритас-Милосердие». Средства, в первую очередь, будут направлены на расходы по доставке в школу воспитанников гомельской «Детской деревни» (интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития). Также часть собранных средств планируется направить на строительство Интегративного терапевтическо-образовательного центра в «Детской деревне».