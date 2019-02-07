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Фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес» завтра соберёт католическую молодёжь в Барановичах

08.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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В восьмой раз пройдет концерт христианской музыки, где сотни молодых верующих из разных уголков Беларуси поют и танцуют под любимые песни о Боге, слушают свидетельства музыкантов.

Фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес» завтра соберёт католическую молодёжь в Барановичах
Организатор мероприятия — римско-католический приход Божьего Милосердия и Матери Божьей Остробрамской. Ответственный — ксендз Павел Рудьман. На его канале в YouTube будет вестись прямая трансляция концерта.

— Друзья, в 2019 году, в феврале исполняется 5 лет с момента существования евангелизационного проекта Thecrosswayband. Многое произошло за эти годы, и мы рады будем видеть каждого из вас на #ddn19 и разделить эту радость, — приглашает кс. Павел.

  • Что: фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес».
  • Где: Дворец культуры г. Барановичи (ул. Кирова, 62).
  • Когда: 9 февраля в 18.00. Вход свободный.

На youtube-канале Pavel Rudman представлена полная версия прошлогоднего концерта.

По завершении концерта все желающие смогут внести свое пожертвование на нужды гомельской Благотворительной католической Миссии «Каритас-Милосердие». Средства, в первую очередь, будут направлены на расходы по доставке в школу воспитанников гомельской «Детской деревни» (интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития).  Также часть собранных средств планируется направить на строительство Интегративного терапевтическо-образовательного центра в «Детской деревне».

По информации Христианского социально-общественного сайта katolik.life

 

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