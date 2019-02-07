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Фестиваль христианской музыки «Достучаться до небес» завтра соберёт католическую молодёжь в Барановичах
08.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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В восьмой раз пройдет концерт христианской музыки, где сотни молодых верующих из разных уголков Беларуси поют и танцуют под любимые песни о Боге, слушают свидетельства музыкантов.
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По завершении концерта все желающие смогут внести свое пожертвование на нужды гомельской Благотворительной католической Миссии «Каритас-Милосердие». Средства, в первую очередь, будут направлены на расходы по доставке в школу воспитанников гомельской «Детской деревни» (интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития). Также часть собранных средств планируется направить на строительство Интегративного терапевтическо-образовательного центра в «Детской деревне».
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