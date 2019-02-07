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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлено постановление, согласно которому будут изменены приоритетные вызовы скорой медицинской помощи и введено понятие "время ожидания". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть постановление от 12 октября 2009 года №110. В нем определены три приоритета: экстренные, срочные и неотложные случаи. В данный момент в Минздраве находится новое подготовленное постановление, в котором будет только два приоритета: экстренные и неотложные", - сказал Александр Жинко.

По действующим нормам, время передачи экстренного вызова (к ним относятся ДТП, пожары, прочие ЧС с пострадавшими, отравления хипрепаратами) от диспетчера свободной бригаде скорой - не позднее 4 минут с момента регистрации. "Диспетчер принимает вызов, который автоматически поступает на подстанцию соответствующей территории обслуживания. Время доезда к месту вызова по городу - не позднее 15 минут. В сумме получается 19 минут. А в новой редакции постановления будет 20 минут - это так называемое время ожидания с момента вызова до прибытия. Так, как у наших соседей. В сельской местности время на доезд - полчаса", - сказал Александр Жинко.

Время передачи срочного вызова - не позднее 15 минут, неотложного - не позднее часа. И если прибавить время прибытия (15 минут), то получается, что от звонка в скорую до ее приезда на место должно проходить полчаса и 1 час и 15 минут соответственно.

В феврале этого года ГАИ и здравоохранение Минска проведут в столице акцию "Уступи дорогу скорой", направленную на пропаганду пропуска авто специального назначения. Александр Жинко отметил, что острой проблемы на дорогах их служба в городе не видит. "В прошлом году ДТП с участием скорой медицинской помощи в Минске не было. Ни один нормальный водитель, даже имея красный маячок, бездумно на красный свет светофора не поедет. Есть Правила дорожного движения, по которым необходимо убедиться в безопасном проезде, - сказал Александр Жинко. - А так обычно скорую пропускают". По его словам, проблем с тем, чтобы добраться до подъезда и квартиры из-за запаркованности дворов, у бригад не возникает.-0-