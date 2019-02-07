Минюст подготовил координационный план для улучшения работы по оказанию административных услуг

Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подготовило координационный план по совершенствованию работы государственных органов по осуществлению административных процедур, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году указом №202 на Минюст возложена функция по общей координации деятельности госорганов, иных организаций, службы "Одно окно" по вопросам проведения административных процедур. "Мы подготовили координационный план на 2019 год для совершенствования работы государственных органов по оказанию административных процедур, в том числе посредством одного окна. Этот план подготовлен к утверждению руководством Совета Министров", - сказал Олег Слижевский.

Минюст в ближайший год намерен активно работать над расширением перечня административных процедур, оказываемых по принципу одного окна. Совместно с другими госорганами будет вестись работа над максимальным переводом административных процедур для их оказания посредством электронного взаимодействия.

Рассматривается вопрос о перспективах создания многофункциональных центров, в которых будет проводиться максимальное количество административных процедур. В одном месте сконцентрируют точки предоставления госуслуг, которые сегодня порой разбросаны не только по разным кабинетам, но и по разным зданиям. По словам Олега Слижевского, такие центры должны быть комфортны с точки зрения предоставления сопутствующих услуг - банковских, полиграфических и др.

В некоторых районах уже есть некие прообразы таких многофункциональных центров, где помещения позволяют сконцентрировать большее количество административных процедур. "В первую очередь будем делать акцент на таких местах, где эти условия уже созданы", - сказал министр. В каждом случае будут исходить из возможностей конкретных административно-территориальных единиц.

Еще одно направление, над которым планируется вести работу в ближайший год, - совершенствование качества нормотворческой деятельности. Стоит задача, чтобы создаваемое законодательство было понятно не только юристам, но и обычным гражданам, подчеркнул министр.

Кроме того, на Минюст возложена функция по развитию медиации - института, призванного развивать альтернативные судебным способы урегулирования конфликтов. Министерство также работает над укреплением адвокатуры и нотариата. Среди задач - повышение правовой культуры в обществе.

По случаю 100-летнего юбилея сегодня в Минске прошла международная научно-практическая конференция "Роль органов юстиции в формировании правового государства". Участники обсудили актуальные вопросы в сфере деятельности органов юстиции. Рассмотрены различные аспекты, связанные с историей, структурой, основными задачами, функциями, а также перспективами развития органов юстиции. В работе конференции приняли участие министры юстиции Азербайджана, России, Таджикистана, Узбекистана.-0-